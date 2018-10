Manutenção e melhorias no sistema de água suspendem abastecimento nesta terça

Para assegurar o bom funcionamento do sistema de captação, tratamento e distribuição de água pelas estações Centro e Leste, o Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) precisará interromper o abastecimento na madrugada desta terça-feira (16), a partir das 4h, para manutenção preventiva em suas instalações. A previsão é de que o serviço seja retomado às 20h, mas a normalização do abastecimento será de forma gradativa, durante a madrugada e manhã de quarta-feira (17).

A interrupção será para 97 bairros, totalizando cerca de 80 mil ligações (na soma de imóveis residenciais, comerciais, industriais e institucionais).

Estão previstos serviços de instalação de medidor de vazão na adutora de água bruta que vai da captação, no rio Tietê, às estações de tratamento; limpeza e desinfecção do reservatório da Estação de Tratamento Centro; manutenção preventiva e adequação das cabines de energia elétrica da ETA Centro e do reservatório da Vila Natal; além de manutenção no servidor de dados e de telefonia no prédio sede da autarquia.

O Semae recomenda economia de água, como reduzir o tempo de banho, evitar lavar carros e quintais e combater o desperdício ao executar as tarefas domésticas indispensáveis como a lavagem de louças e roupas.

Quem possui caixa d’água em casa não sentirá os efeitos da paralisação. Ter um reservatório é fundamental para evitar transtornos durante os trabalhos de manutenção da rede ou outras intervenções que exigem a interrupção do fornecimento de água, principalmente nos locais mais altos ou que trabalham por redes bombeadas, onde é necessário mais tempo para que o abastecimento seja normalizado.

A reserva de 200 litros diários para cada morador é suficiente. Assim, uma casa com cinco pessoas deve ter uma caixa com capacidade para, pelo menos, mil litros. Isso garante o abastecimento da residência por até 24 horas, mesmo sem fornecimento de água da rua.

Manutenção também suspende atendimento

Com a manutenção no servidor de dados e de telefonia, também será necessário suspender, no período da manhã, o funcionamento do telefone 115 e os serviços do Semae nas unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do prédio da Prefeitura, Braz Cubas e Centro Integrado de Cidadania (CIC) de Jundiapeba, e ainda da Agência Virtual (www.semae.sp.gov.br) e aplicativo Semae Conecta, no período da manhã. O atendimento telefônico, pela Agência Virtual e aplicativo será retomado às 11h. Nos PACs e no CIC, o serviço será prestado das 13h às 17h. (Julio Nogueira)

Bairros onde o fornecimento de água será interrompido: