Mara: 'Até agora foram meses desafiadores, mas não tenho medo de trabalho'

A prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli (PL), classifica como desafiadores os primeiros 8 meses de gestão. “Mas já avançamos muito e sabemos que ainda há muito a ser feito”, disse em entrevista ao DS. Ela afirma que assumiu “uma Prefeitura com sérias dificuldades financeiras”.

Mara Bertaiolli garantiu que em setembro, mês do aniversário de 465 anos da cidade, vai lançar um grande pacote de obras e serviços em diferentes áreas. A seguir a entrevista concedida pela prefeita ao DS.

Diário de Suzano: Passados mais de um semestre de gestão, qual a avaliação que a senhora faz em relação aos desafios e conquistas em Mogi?

Mara Bertaiolli: Nestes primeiros 8 meses de gestão já avançamos muito, mas sabemos que ainda há muito a ser feito. Assumimos uma Prefeitura com sérias dificuldades financeiras e trabalhamos diariamente para manter as contas e os serviços em dia, sem prejuízo à população. Foram meses desafiadores, mas não tenho medo de trabalho. Estamos superando os obstáculos, um a um, sempre com foco no que realmente importa: os mogianos e mogianas. Em setembro, mês do aniversário de 465 anos da cidade, vamos lançar um grande pacote de obras e serviços em diferentes áreas, para que Mogi volte a crescer, a oferecer qualidade de vida e a ocupar novamente o posto de cidade grande e referência nacional.

DS: Gostaria que a senhora comentasse a importância do Novo Sistema Viário do município recentemente lançado para melhorar o trânsito nas imediações da Praça Kazuo Kimura, conhecida como Praça do Habib's.

Mara Bertaiolli: Essa é uma obra complexa e integrada ao nosso projeto de mobilidade urbana, que contempla toda a região de Cezar de Souza, Rodeio, Mogilar e parte do Centro. Quando chegamos à Prefeitura, a obra estava paralisada por problemas financeiros e previa apenas a construção de um cruzamento, que não resolveria a situação. Com a retomada da parceria com o Governo do Estado, conseguimos estender a linha da CPTM até Cezar de Souza, o que trará mais desenvolvimento, mas também novos desafios no trânsito, já que os trens vão interromper a passagem a cada seis minutos.

Diante disso, nossos técnicos projetaram uma solução definitiva: a ponte estaiada. Moderna e eficiente, ela preserva a paisagem urbana, garante a fluidez do tráfego e ainda permite a travessia de pedestres com segurança. Não há mágica, nem obra faraônica - há planejamento, trabalho sério e visão de futuro.

DS: Ainda em relação ao trânsito, qual a importância do início das obras de duplicação da Avenida Pedro Romero?

Mara Bertaiolli: A duplicação da Avenida Pedro Romero faz parte de um pacote amplo de obras que chamamos de Integra Mogi. Já retomamos o Corredor Nordeste da Perimetral, que estava praticamente parado, com apenas 5% de execução, e hoje já tem quase 60% concluídos. Essa via vai ligar a Dante Jordão Stopa à Francisco Rodrigues Filho, e de lá o motorista poderá seguir pela Pedro Romero, que está sendo duplicada pela iniciativa privada, sem custos para a Prefeitura. Também estamos executando a Avenida Parque 1, ligando o Parque Centenário à Vila Mogilar.

DS: Sobre orçamento, como a senhora avalia as audiências públicas para discussão do planejamento orçamentário dos próximos anos?

Mara Bertaiolli: Estamos finalizando o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para envio à Câmara Municipal. O grande desafio é compatibilizar arrecadação com todas as necessidades da cidade - algo difícil não só em Mogi, mas em todo o País. Por isso, a retomada da parceria com o Governo do Estado é fundamental. Mogi não pode ficar isolada. Somos uma cidade grande, que precisa de grandes investimentos. Estamos em diálogo constante com o Estado, com nossos deputados estadual Marcos Damásio e André do Prado e o Federal, Marcio Alvino, e também com o Governo Federal. Ninguém faz nada sozinho.

DS: Na área de Educação, quais avanços a senhora destacaria?

Mara Bertaiolli: Estamos entregando um pacote amplo de reformas nas escolas, muitas delas em situação precária. Nos próximos dias inauguraremos a creche/escola Beija-Flor e já iniciamos a construção de um novo CEMPRE em Taiaçupeba. Também estamos destravando outras obras paralisadas por entraves ambientais. Mogi tem uma história de forte investimento na primeira infância. Na gestão do sempre prefeito Marco Bertaiolli, da qual participei ativamente, foram entregues 65 unidades e implantado o período integral. Sabemos fazer e vamos fazer.

DS: Na saúde, quais os principais avanços? O que esperar da abertura da Maternidade Municipal?

Mara Bertaiolli: A Maternidade Municipal será aberta ainda nesta gestão. Já assinamos convênios, garantimos recursos e estamos estruturando a unidade. É importante lembrar que ela estava pronta há quase 3 anos, mas de portas fechadas. Em apenas 8 meses, conseguimos viabilizar sua abertura, em parceria com o Governo do Estado e com o Ministério da Saúde.

DS: Quais os avanços na geração de emprego?

Mara Bertaiolli: Mogi possui uma posição estratégica e logística privilegiada, o que atrai grandes, médios e pequenos empreendedores. Nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho está ativa, projetando Mogi além das fronteiras e apoiando iniciativas que geram emprego e renda para nossa população.

DS: Na área de segurança, há expectativa de aumento no número de GCMs e câmeras de monitoramento?

Mara Bertaiolli: Já avançamos muito. Colocamos 64 novos guardas nas ruas, que antes estavam em funções administrativas, reabrimos a Base da GCM na Praça Oswaldo Cruz e reformamos viaturas. Também aprovamos a lei que permite aos guardas, em horário de folga, prestarem serviços para a Prefeitura. Além disso, estamos investindo em tecnologia, com novas câmeras e sistemas de reconhecimento facial.

(No final da entrevista a prefeita deixou uma mensagem) “Parabéns, Mogi! Parabéns, mogianos e mogianas! Essa é, sem dúvida, a melhor cidade para se viver”.