Mara Bertaiolli se reúne com pais e alunos e reforça compromisso com o Centro do Paradesporto

A prefeita Mara Bertaiolli participou, na manhã desta terça-feira (11/03) de um encontro com pais e alunos atendidos pelo Centro Municipal de Paradesporto Professor Cid Torquato. A reunião marca a retomada das atividades do local, que atende cerca de 200 pessoas, entre 6 e 60 anos, com atividades físicas, esportivas e sociais.

“O respeito que tenho por vocês e pelas famílias vai nortear o nosso trabalho. Quero garantir a cada pai, mãe e atleta que vamos fazer o melhor. Estamos aqui para acabar com conversas paralelas. Nosso objetivo é melhorar o paradesporto, valorizar os atletas. Não queremos desconstruir nada. Queremos fazer mais”, afirmou a prefeita, ao lado do secretário municipal de Esporte e Lazer, Fred Abib, e da nova coordenadora do Paradesporto, Bia Lira.

A prefeita destacou ainda que está à disposição dos pais, responsáveis e atletas para qualquer dúvida ou solicitação. Ela determinou ainda que o secretário adjunto de Esporte e Lazer, Guilherme Filipin, passe a trabalhar no Centro Municipal de Paradesporto, para dar ainda mais suporte aos alunos e aos pais.

“Não é preciso ter intermediários. As dúvidas e informações serão direto com a Prefeitura e, para isso, o Guilherme Filipin passará a trabalhar aqui para ser o canal de vocês, junto com a coordenadora Bia Lima”, disse Mara.

As mães e pais que participaram do encontro puderam tirar dúvidas sobre a retomada dos trabalhos do Ginásio de Paradesporto e o principal questionamento foi sobre a substituição da equipe de professores que atendiam os alunos.

“Os professores que trabalhavam aqui foram chamados para uma reunião e depois decidiram que não trabalhariam mais. Então, fizemos a substituição para que as atividades não parassem. Peço a vocês que deem uma oportunidade a esses novos professores, eles estão trabalhando para acertar e atender da melhor forma”, explicou a prefeita.

Ela lembrou ainda que 100% das atividades desenvolvidas até dezembro foram mantidas na atual gestão. Além disso, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer está adequando os horários para melhorar o atendimento aos alunos e vai ampliar o atendimento, acrescentando modalidades como o tênis de mesa e o xadrez.

O Centro Municipal de Paradesporto oferece atividades de bocha, basquete, basquete kids, vôlei adaptado, futebol, badminton e atendimento individualizado. Também são realizadas atividades com as mães e atividade física funcional. O trabalho busca promover a inclusão social e melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência em Mogi das Cruzes.

Mais melhorias

Outra melhoria importante determinada durante a visita foi a ampliação da iluminação do ginásio, que está com problemas. “Vamos iluminar este ginásio, colocar novas lâmpadas para que possam ser realizadas atividades durante a noite”, anunciou Mara.

A administração municipal também está realizando melhorias estruturais no Centro do Paradesporto. Entre as ações já realizadas estão a melhoria na organização dos materiais, a reestruturação dos profissionais que atuam com os alunos e a viabilização para implantação de sala administrativa.

Alguns horários de atividades também já foram adequados. As atividades de futebol, realizadas no Parque Airton Nogueira, aconteciam das 13h às 15h, horário de maior calor e incidência solar. Elas foram alteradas para serem realizadas das 15h às 17h.

Além das atividades para a população, o Centro Municipal do Paradesporto também recebe treinamentos de paratletas e equipes que representam Mogi das Cruzes em competições nacionais e internacionais.

O Centro Municipal de Paradesporto fica na avenida Expedicionário José Barca, no Jardim Rodeio.