Mara Bertaiolli anuncia economia de R$ 48,95 milhões em balanço de 100 dias em Mogi

A prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli, e o vice-prefeito, Téo Cusatis, anunciaram a economia de R$ 48,95 milhões em renegociações de contratos, medidas de gestão e diminuição de custos com recursos humanos. O destaque aconteceu no balanço de 100 dias da gestão, na manhã desta terça-feira (15)

A apresentação do balanço ocorreu no Theatro Vasques, que ficou lotado. Secretários municipais, vereadores, autoridades, lideranças comunitárias e moradores de Mogi das Cruzes participaram do evento.

“Estes primeiros 100 dias foram muito desafiadores para a nossa equipe, foram dias de muito trabalho. Quando se lida com dinheiro público tem de ser com seriedade, transparência e fazer o que tem de melhor para Mogi das Cruzes. Não paramos nenhum serviço, realizamos trabalhos importantes na Operação Verão, para evitar problemas com as chuvas, e acertamos pendências financeiras para colocar as obras que estavam paradas para andar”, afirmou Mara Bertaiolli.

A prefeita lembrou que no dia 2 de janeiro foi instituída a Comissão de Gestão de Crise Financeira, que teve o papel de fazer a análise e renegociação de todos os contratos existentes. As empresas prestadoras de serviço à Prefeitura foram chamadas para reuniões e no final dos 100 dias de mandato a economia ultrapassou R$ 35 milhões. Somado à gestão eficiente de pessoal, a economia neste primeiro trimestre passou de R$ 48,950 milhões.

“Todos os dias recebemos fornecedores para renegociar contratos. Nos contratos acima de R$ 1 milhão ao ano, conseguimos receber os responsáveis, conversar e negociar em patamares que ficaram satisfatórios. E é importante destacar que os contratos não tiveram seus objetos alterados, ou seja, não houve redução ou alteração do escopo, apenas redução do custo”, explicou o vice-prefeito Téo Cusatis.

Também foi criado e aprovado pela Câmara Municipal o Diário Oficial Eletrônico de Mogi das Cruzes, que representará uma economia de R$ 1,5 milhão por ano, além de garantir mais transparência na gestão pública. Outra ação importante foi o parcelamento da dívida do município com o Iprem, o Instituto de Previdência dos servidores, no valor de R$ 64,4 milhões.

A administração municipal inovou com a criação das Secretarias Municipais da Mulher e da Longevidade, que atuarão em políticas públicas voltadas a estes públicos. Entre os destaques dos primeiros 100 dias estão a realização do Fórum das Mulheres Mogianas e a adesão do município ao Pacto Ninguém se Cala, em parceria com o Ministério Público Estadual e Ministério Público do Trabalho, garantindo ações efetivas de combate à violência contra a mulher.

Na área social, o Fundo Social de Mogi das Cruzes arrecadou 42 toneladas de alimentos e destinou 18,4 mil litros de leite para 80 entidades da cidade.

A Prefeitura também retomou o contato com o Governo do Estado, que estava rompido. O governador Tarcísio de Freitas e a presidente do Fundo Social do Estado, Cristiane Freitas, estiveram na cidade para a inauguração da Praça da Cidadania, em Jundiapeba, em um investimento de R$ 4,7 milhões.

Também estiveram na cidade os secretários estaduais de Saúde, Eleuses Paiva, Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, e de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini, para discutir investimentos no município, além do superintendente do DER, Sérgio Codelo. Mais recentemente, a prefeita e o vice foram recebidos pelo secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite. Entre os benefícios desta aproximação para a cidade está a construção da ponte na Volta Fria, a assinatura do convênio com o Estado para a reforma das estações da CPTM e construção da estação de Cezar de Souza, além do funcionamento da Maternidade Municipal, previsto para acontecer ainda neste ano.

Saúde e Educação

Na área da Saúde, também se destaca a diminuição no tempo de espera por consultas e exames. Isso foi possível graças a ações como 22 mil exames e consultas em clínica médica, oftalmologia, ginecologia e odontologia, além de 8,9 mil mulheres atendidas com ultrassonografia e mamografia em mutirões nos bairros.

A cidade também ganhou cinco novas ambulâncias e as unidades de saúde de Jundiapeba, Nova Jundiapeba, Brás Cubas e Alto do Ipiranga passaram a atender a população em horário estendido, até as 19 horas. A Prefeitura também lançou o SIS Libras, com acessibilidade no agendamento para pessoas com deficiência.

Na Educação, a administração municipal entregou kit de materiais escolares para 49 mil alunos e 2,5 mil kits a professores. Com a aquisição realizada pela Prefeitura, foi possível uma economia de R$ 7,4 milhões, com relação ao previsto. Além disso, os alunos com deficiência visual receberam kits acessíveis.

A Prefeitura também reformulou a merenda servida para os alunos, com alimentos mais frescos e saudáveis, fornecidos pela agricultura familiar.

Obras, Mobilidade e Segurança

A retomada de obras que estavam paradas ou em ritmo lento também foi destaque na apresentação. É o exemplo do Corredor Nordeste - a dívida com a empreiteira foi paga e as obras da nova rotatória na avenida Francisco Rodrigues Filho, em Cezar de Souza, foram retomadas e estão em estágio avançado.

“O Corredor Nordeste já estava virando lenda e agora está andando, fará parte do programa Integra Mogi”, disse a prefeita Mara Bertaiolli. “Eram 38 obras que estavam paradas, suspensas ou com lentidão. No caso, da obra da rotatória de Cezar de Souza, havia uma dívida de R$ 4,8 milhões. Conseguimos destravar, colocar em dia e ela está andando, com cerca de 30% executado”, completou Teo Cusatis.

A Prefeitura também retomou a parceria com o Banco do Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) para a acelerar obras, entre elas o Corredor Nordeste. Isso garante investimentos de US$ 87,8 milhões para obras de infraestrutura urbana, compreendendo intervenções em mobilidade urbana, saneamento e drenagem.

Na Segurança, a Prefeitura ampliou o trabalho integrado entre a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil, na região central e nos bairros da cidade. Além disso, 64 novos guardas civis passaram a atuar nas ruas, com investimento de R$ 1,7 milhão na compra de uniformes e coletes balísticos que serão usados pelos profissionais. No total, R$ 7,4 milhões foram investidos em ações de segurança nestes primeiros 100 dias.

Na Mobilidade Urbana, a cidade recebeu 45 novos ônibus 0 km, com acessibilidade e menor emissão de gás carbônico na atmosfera.

Durante o evento, também foram apresentados os avanços em outras áreas do município, como assistência social, esporte, cultura, proteção animal, zeladoria, entre outras. “Na administração pública, existem prazos e ritos, mas o que não muda é a nossa vontade de acertar e fazer melhor. Vamos fazer muito mais. Viemos para trabalhar e deixar Mogi das Cruzes no lugar que deve estar”, finalizou a prefeita.