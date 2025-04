Mara Bertaiolli apresenta balanço dos 100 dias de gestão nesta terça-feira

A Prefeitura de Mogi das Cruzes realiza na próxima terça-feira (15/04), a partir das 9h, no Theatro Vasques, a apresentação do balanço de atividades dos 100 dias de gestão. Durante o evento, a prefeita Mara Bertaiolli e o vice Téo Cusatis também anunciarão novos investimentos para o município, com ações e projetos que serão executados.

Logo no início do mandato, a administração municipal adotou uma série de medidas para o controle financeiro do município. Além disso, a prefeita Mara Bertaiolli criou, com a aprovação dos projetos de lei pela Câmara Municipal, as Secretarias Municipais da Mulher e da Longevidade, inéditas no município. As duas pastas já estão cuidando de ações específicas para estes públicos.

Entre os destaques dos primeiros 100 dias da gestão, está a retomada do diálogo com o Governo do Estado, que culminou com a visita do governador Tarcísio de Freitas a Mogi das Cruzes no dia 25 de fevereiro, para a inauguração da Praça da Cidadania, em Jundiapeba. Na ocasião, ele reforçou o compromisso para que a Maternidade Municipal comece a atender a população até o final deste ano e anunciou investimentos para a cidade, como a elaboração de um projeto para construção de um Pronto Socorro ao lado do Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo.

Também em parceria com o Governo do Estado, a Prefeitura recebeu o projeto atualizado e aprovado para a construção da nova ponte e de uma rotatória na Estrada da Volta Fria, durante a visita do superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Sérgio Codelo, a Mogi das Cruzes, em 16 de janeiro. A expectativa é que, após a tramitação burocrática, o DER abra o processo licitatório ainda no primeiro semestre, com as obras tendo início até o final de 2025.

A Prefeitura também retomou obras que estavam paradas, como a rotatória da avenida Francisco Rodrigues Filho, em Cezar de Souza, que faz parte do Corredor Nordeste. Em fevereiro, a Prefeitura resolveu as pendências administrativas da gestão anterior e os trabalhos estão sendo executados, já trazendo reflexos positivos para a circulação no local, principalmente nos horários de pico.

Ainda na área da Mobilidade Urbana, destaca-se a entrega de 45 novos ônibus 0 km, mais modernos, eficientes e menos poluentes. Os veículos foram incorporados no sistema de transporte coletivo para renovação e ampliação da frota, trazendo mais qualidade e eficiência para o transporte de passageiros.

A área da Segurança também recebeu investimentos importantes, como a compra de novos uniformes e coletes balísticos, um investimento de R$ 1,7 milhão que possibilitou a incorporação nos trabalhos nas ruas de 64 novos guardas civis municipais. A Prefeitura também intensificou a realização de ações conjuntas com as Polícias Militar e Civil, como na Operação Forças de Segurança. A presença da Guarda Civil Municipal também foi ampliada em todas as regiões da cidade, com o trabalho diário das equipes e operações especiais, como a Operação Força Azul e a Operação Divisa Azul que, juntas, apreenderam mais de 3 mil porções de entorpecentes, além de levar mais segurança para a população.

Na Educação, a Prefeitura entregou os kits de material escolar para os alunos, com economia de R$ 7,4 milhões. Mais de 49 mil kits foram entregues, beneficiando também 2,5 mil professores. A Prefeitura também investiu na capacitação de professores e na reforma de unidades de ensino, para melhorar o atendimento aos alunos. Já na Saúde, a administração fortaleceu o atendimento à população com ações como o Mutirão Oftalmológico, a Carreta da Mamografia, Campanha de Combate à Dengue, Campanha de Vacinação contra a Gripe, entre outros.

O Theatro Vasques fica na rua Doutor Correa, 515, no Centro.