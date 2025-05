Mara Bertaiolli dá início à obra do Cempre de Taiaçupeba neste sábado

A prefeita Mara Bertaiolli deu início, neste sábado (17/05), às obras do Centro Municipal de Programas Educacionais (CEMPRE) de Taiaçupeba, com investimento de R$ 13.523.975,05, capacidade para 312 alunos em 13 turmas, desde a educação infantil ao ensino fundamental I (4 a 10 anos de idade), em período integral.

O evento, que contou com a apresentação da Banda da Escola Municipal Professora Cecília de Souza Lima Vianna, reuniu moradores, lideranças comunitárias, secretários municipais e autoridades, no terreno da Rua Santa Clara, que soma 4.167 metros quadrados, onde será construído o prédio escolar de 3.663,55 metros quadrados, com sete salas de aula, quadra poliesportiva coberta, cinco salas multiuso (entre elas salas de dança e de inovação tecnológica), pátio coberto, pátio descoberto com pomar, estacionamento (25 vagas para carros, 5 vagas para motos e 10 vagas para bicicletas), residência para zelador, entre outros espaços.

“Esta construção representa a realização de um antigo sonho dos moradores de Taiaçupeba. Hoje começam oficialmente as obras deste Cempre, o sétimo que construímos na cidade, que funcionará em período integral. Serão mais de 300 crianças que terão uma educação de qualidade e uma merenda que voltou a ser a melhor do Estado de São Paulo”, destaca a prefeita.

Também presente no evento de início das obras, o vice-prefeito Téo Cusatis reforçou a importância da unidade escolar para atender a comunidade local. “A nossa gestão trabalha para resgatar a verdade, melhorar e fazer a diferença na vida das pessoas. Esta escola atende a um anseio de muito tempo dos moradores de Taiaçupeba e, com certeza, garantirá ensino de qualidade às crianças que irão estudar aqui, em período integral”, aponta.

O projeto do CEMPRE de Taiaçupeba foi detalhado pelo secretário de Planejamento, João Francisco Chavedar. “Será uma escola sustentável, com iluminação e ventilação naturais, arborização, piso emborrachado feito com material reciclado, sistema de reúso de águas pluviais, telhas termoacústicas e espaço de brincar naturalizado”, enfatizou, acrescentando que a construção do CEMPRE de Taiaçupeba retomará um projeto consagrado em Mogi, que une estrutura, educação em tempo integral, sustentabilidade e integração com a comunidade.

A secretária de Educação, Darly Carvalho, também reafirmou que a escola será a concretização de um sonho. “Esta obra nos faz acreditar que é possível realizar sonhos. A Educação é movimento e acreditamos na amplitude do trabalho que será desenvolvido aqui para o aprendizado integral das crianças que serão atendidas em uma estrutura completa”, aposta.

Os CEMPREs são unidades escolares de grande porte e estrutura completa, com turmas em tempo integral e instaladas nos distritos, a fim de atender os estudantes perto de onde moram. Será o oitavo CEMPRE do município, que já conta com as unidades Prof. Sérgio Moretti, Oswaldo Regino Ornellas e Profª Lourdes Lopes Romeiro Iannuzzi (os três em Jundiapeba), Drª Ruth Cardoso (Jardim Layr), Prof. José Limongi Sobrinho (Botujuru), Benedito Ferreira Lopes (Vila Lavínia) e Vereador Ivan Nunes Siqueira (Jardim Oropó).

Além da prefeita e do vice-prefeito, o evento contou com a presença do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Marco Bertaiolli, do presidente da Câmara de Mogi das Cruzes, Francimário Vieira de Macedo (Farofa), dos vereadores Milton Lins (Bigêmeos), Malu Fernandes, Johnross Jones Lima, Pedro Komura, Johnny da Inclusão, Antonio José da Sila Neto (Tonhão) e secretários municipais.

Mais investimentos

Na última segunda-feira (12/05), a prefeita e sua equipe estiveram em Taiaçupeba para realizar a prestação de contas do mandato e, além do Cempre, anunciou investimentos em saneamento básico, com o projeto de ampliação da rede coletora e a implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

Para resolver o problema do esgoto, uma espera de décadas, serão aplicados R$ 24 milhões na obra, já anunciados por meio de um convênio com a Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas), do Governo do Estado - o projeto engloba o valor total de R$ 260 milhões e garantirá a universalização da coleta e tratamento do esgoto em Mogi das Cruzes, um investimento histórico para a cidade e que garantirá a preservação do Rio Tietê e mais qualidade de vida à população.