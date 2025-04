Mara Bertaiolli e Téo Cusatis anunciam renovação do plano de saúde dos servidores sem reajuste

A prefeita Mara Bertaiolli e o vice-prefeito Téo Cusatis anunciaram nesta segunda-feira (28/4), durante reunião de trabalho com servidores públicos municipais, realizada no Auditório da Prefeitura de Mogi das Cruzes, que o plano de saúde HapVida Notredame, que atende o funcionalismo público, não terá reajuste por 12 meses – ou seja, até julho de 2026. Somando todos os servidores ativos, aposentados e familiares atendidos da Prefeitura, Semae e Iprem, são 14.816 vidas beneficiadas com a decisão, tomada após negociação conduzida com a empresa pelo Comitê Gestor de Crise Financeira.

“Quando assumimos a Prefeitura, sabíamos das dificuldades financeiras existentes e o Comitê Gestor foi fundamental nos 100 primeiros dias de governo, quando mais de 100 contratos foram revistos e renegociados, gerando uma economia de R$ 48,95 milhões aos cofres públicos. Este trabalho é tão importante que o Comitê será permanente. E hoje estamos anunciando mais uma conquista desse grupo: o plano de saúde dos servidores não terá reajuste, e nós vamos acompanhar, de forma atenta e constante, a qualidade dos serviços prestados”, afirmou a prefeita Mara Bertaiolli.

O vice-prefeito Téo Cusatis detalhou a negociação, explicando que em dezembro de 2024 havia um reajuste de 49% previsto para o plano de saúde, conforme o índice técnico e financeiro -- isso além do reajuste previsto em contrato, de 8,53%, conforme o índice Fipe de Saúde. “Procuramos a HapVida Notredame, negociamos durante três meses o contrato e informamos que, se isso fosse mantido, seríamos obrigados a abrir uma licitação. Conseguimos então a manutenção dos valores atuais por mais um ano e vamos acompanhar de perto os índices para o embasamento das negociações no ano que vem”, explicou, frisando que a economia se deu sem afetar a abrangência dos serviços oferecidos.

Também participaram da reunião de trabalho o secretário municipal de Governo e Transparênca, Guilherme Sever; o secretário municipal de Assuntos Jurídicos e Relações Institucionais, Filipe Hermanson; o secretário municipal de Finanças, Robson Senziali; o coordenador de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento do Servidor, Sérgio Decaro; além do chefe de gabinete do vice-prefeito Téo Cusatis, coronel Eli Nepomuceno.

Comitê Gestor de Crise Financeira

Criado pelo decreto municipal 23.345/2025, o Comitê Gestor de Crise Financeira apresenta resultados expressivos desde o dia 2 de janeiro, quando foi criado. Foram 103 contratos revisados, resultando em uma economia expressiva aos cofres públicos, que garantiu o equilíbrio das finanças, regularização das dívidas existentes e retomada dos investimentos na cidade. O grupo fez a análise e renegociação de todos os contratos vigentes. As empresas prestadoras de serviço e fornecedores foram chamados para reuniões e no final dos 100 dias de mandato a economia ultrapassou R$ 35 milhões. Somado à gestão eficiente de pessoal, a economia neste primeiro trimestre passou de R$ 48,95 milhões.

Também foi criado e aprovado pela Câmara Municipal o Diário Oficial Eletrônico de Mogi das Cruzes, que representará uma economia de R$ 1,5 milhão por ano, além de garantir mais transparência na gestão pública. Outra ação importante foi o parcelamento da dívida do município com o Iprem, o Instituto de Previdência dos servidores, no valor de R$ 64,4 milhões, garantindo o direito dos servidores, aposentados e pensionistas do órgão público municipal.