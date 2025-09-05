Mara Bertaiolli e Téo Cusatis lançam o aplicativo SIS na Palma da Mão

A prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli, e o vice-prefeito Téo Cusatis lançaram, na noite desta quinta-feira (04/09), o SIS na Palma da Mão, durante evento realizado no auditório do Cemforpe, no bairro Nova Mogilar. O encontro reuniu cerca de 700 pessoas, entre profissionais da Saúde, funcionários da Secretaria Municipal de Saúde e das Organizações Sociais de Saúde (OSSs), vereadores, autoridades municipais, representantes de associações da área de Saúde, secretários, imprensa e público em geral.

O novo aplicativo passará a centralizar os serviços da rede municipal de Saúde em ambiente digital, reforçando a modernização e a humanização do atendimento. Com foco em acessibilidade, transparência e protagonismo do cidadão, a ferramenta irá interligar toda a rede municipal e oferecer facilidades, como agendamento de consultas e exames diretamente no celular, check in eletrônico por QR Code em totens nas unidades de saúde, consultas gravadas e transcritas, receita digital, agendamento automatizado de exames e consultas de especialidades, prontuário único do paciente em toda a rede de saúde, gestão integrada dos equipamentos, acompanhamento do histórico clínico completo na palma da mão, além da possibilidade de consultas por telemedicina.

O evento teve início com a exibição de um vídeo sobre os avanços da Saúde nos primeiros oito meses da atual gestão. Em seguida, a prefeita Mara Bertaiolli e o vice-prefeito Téo Cusatis anunciaram os novos projetos para a área, como a ampliação da UNICA Jundiapeba para receber o primeiro tomógrafo do distrito; a reforma e reabertura da UNICAFISIO Braz Cubas; a implantação da UNICA Cezar de Souza, no prédio do CIAS, no Rodeio; construção de uma UPA em Braz Cubas, da UBS do Jardim São Pedro (Cezar de Souza) e da Cidade da Saúde (Centro); abertura da Maternidade Municipal; reorganização do Pacto Hospitalar; incluindo as solicitações ao Governo do Estado para ampliação de vagas de hemodiálise e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na cidade.

A prefeita reforçou a importância da tecnologia para ampliar o acesso e a eficiência no atendimento. “O SIS vai levar a Saúde para a palma da mão de cada mogiano. Este é um marco da nossa gestão, porque garante autonomia ao paciente e transforma a forma como o cuidado chega até as pessoas”, destacou a prefeita Mara Bertaiolli.

O vice-prefeito Téo Cusatis lembrou que o Sistema Integrado de Saúde (SIS), criado em 2010, já representava uma inovação no município e agora deu um salto ainda maior. “Mogi das Cruzes saiu na frente quando criou o SIS, e hoje damos mais um passo histórico com o SIS na Palma da Mão. É mais tecnologia, mais transparência e mais agilidade para a população”, afirmou.

A secretária de Saúde e Bem-Estar, Rebeca Barufi, ressaltou que a ferramenta também impactou a rotina dos profissionais da rede. “O aplicativo simplifica processos e libera os profissionais para se dedicarem ao que realmente importa: o cuidado humano. É modernização com sensibilidade, aproximando ainda mais a Saúde das pessoas”, explicou.

Os secretários detalharam o funcionamento do SIS Digital na Palma da Mão e apresentaram vídeo explicativo sobre a nova plataforma. Os participantes também puderam conhecer os equipamentos instalados no hall do Cemforpe, incluindo os totens de autoatendimento e cabines de telemedicina, que demonstraram na prática os recursos do sistema.

O SIS na Palma da Mão foi desenvolvido pela empresa MV e integra o Sistema Integrado de Saúde (SIS), criado em 2010 na gestão do ex-prefeito Marco Bertaiolli e do então secretário de Saúde, hoje vice-prefeito, Téo Cusatis. O sistema, que começou com a informatização e a implantação do prontuário eletrônico, evoluiu ao longo dos anos e agora ganhou uma versão moderna e digital, com implantação completa prevista para ocorrer entre 8 e 12 meses.

Mesmo com a chegada do novo aplicativo, o cartão físico do SIS e o agendamento pelo telefone 160 continuaram em funcionamento, garantindo alternativas aos pacientes que optarem por esta forma de atendimento.

Benefícios

O primeiro passo para a implantação do SIS na Palma da Mão, que será feita gradualmente na rede municipal de Saúde, é o recadastramento de todos os usuários do sistema, que será realizado na recepção das unidades de saúde, nas consultas eletivas. Aqueles que ainda não tiverem o cartão SIS devem se dirigir à unidade mais próxima de casa para fazer o cadastramento.

Quando o aplicativo já estiver disponível, o paciente terá mais conveniência, agilidade e qualidade no atendimento. A ferramenta permitirá agendamento de consultas e exames diretamente pelo celular, check in eletrônico por meio de QR Code em totens na chegada para atendimento nas unidades de saúde, gravação de transcrição de consultas, envio de receita digital para retirada de medicamentos na farmácia, agendamento automatizado de exames e consultas de especialidades, prontuário único do paciente em toda a rede de saúde, integração da gestão dos equipamentos, acompanhamento do histórico clínico completo na palma da mão, além da possibilidade de consultas por telemedicina e de solicitação prévia de atendimento nas UPAs, com o preenchimento de sintomas para agilizar a classificação de risco nas unidades.