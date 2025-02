Mara Bertaiolli e vice Téo Cusatis recebem cheque de R$ 1,6 milhão devolvido pela Câmara

A prefeita Mara Bertaiolli e o vice-prefeito Téo Cusatis receberam nesta quinta-feira (27/02) um cheque no valor de R$ 1.681.834,60 referente à devolução de recursos da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes.

A entrega foi feita pelo presidente do Legislativo mogiano, vereador José Francimário Vieira de Macedo, o Farofa, que esteve no gabinete da prefeita acompanhado pelo primeiro-secretário da Casa, vereador Edson dos Santos.

Segundo a prefeita, o valor devolvido aos cofres públicos da administração municipal será utilizado em melhorias para a população. “Este recurso é muito importante, principalmente neste momento, já que recebemos a Prefeitura com déficit financeiro e foi preciso adotar medidas como a criação do Comitê Gestor de Crise Financeira, que faz a revisão de todos os contratos vigentes e a renegociação com fornecedores, garantindo economicidade e maior eficácia na gestão pública. Vamos usar este valor devolvido pelo Legislativo da melhor maneira possível”, destaca Mara Bertaiolli.

O presidente da Câmara também enfatizou a importância da medida neste momento em que a nova gestão enfrenta dificuldades financeiras no início do mandato. “A devolução do recurso é fruto do trabalho de economia e do uso correto do dinheiro público feito pelo Legislativo de Mogi”, aponta Farofa.