Mara Bertaiolli entrega relatório financeiro da Prefeitura à Câmara

O relatório detalhado da atual situação financeira da Prefeitura de Mogi das Cruzes e o plano de ação de cada secretaria para 2025 foram entregues pela prefeita Mara Bertaiolli à Câmara Municipal, na tarde desta terça-feira (04/02). Ao lado do vice-prefeito Téo Cusatis e de todo o secretariado, ela participou da Abertura do Ano Legislativo mogiano e destacou a importância da união de forças entre o Executivo, Legislativo e Judiciário, em benefício da população e do desenvolvimento de Mogi.

“Vamos trabalhar todos juntos, mantendo sempre o diálogo, o respeito e a transparência, independentemente de partidos políticos e ideologias, porque o resultado desta união será o bem da nossa população”, destacou Mara Bertaiolli, convidando os vereadores para uma reunião de trabalho, na próxima segunda-feira (10/02), às 15 horas, na Prefeitura, com a presença de todo o secretariado municipal.

A prefeita destacou os resultados positivos da reorganização financeira, incluindo a revisão de todos os contratos vigentes, e renegociação com fornecedores, garantindo economicidade e maior eficiência na gestão pública. A ação foi possível graças à publicação do Decreto Municipal nº 23.345, 1º de janeiro de 2025, que cria o Comitê Gestor de Crise Financeira, entre outras atribuições.

Ainda assim, conforme dados computados até 31 de dezembro de 2024, resta ao município um déficit financeiro da ordem de R$ 60 milhões, compreendendo empenhos a pagar e dívidas com a Previdência Municipal que não estavam empenhados. Os números relacionados ao período de janeiro deste ano estão sendo compilados pela Secretaria de Finanças e novas ações de gestão estão programadas para os próximos meses, a fim de garantir o equilíbrio econômico-financeiro da cidade.

Mara Bertaiolli apontou, ainda, a importância dos trabalhos já desenvolvidos no primeiro mês da sua gestão, como os mutirões de manutenção e zeladoria em Jundiapeba, Braz Cubas, Cezar de Souza e Botujuru. “Fizemos um amplo trabalho para prevenir os efeitos das chuvas, como a limpeza e desassoreamento de rios e córregos, em parceria com a SP Águas, do Governo do Estado. Sem estas ações preventivas, que seguem em operação, os prejuízos poderiam ser piores”, enfatizou.

Outro ponto positivo deste início de governo, segundo a prefeita, foi a retomada do diálogo e parcerias com o Estado. “Tivemos reuniões para discutir assuntos importantes, como a construção da nova ponte sobre o Rio Tietê, na Volta Frita, com o superintendente do DER, Sérgio Codelo, e o autorizo de investimentos para a abertura da Maternidade Municipal, com a visita do secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva. Grandes conquistas para a nossa cidade”, destacou.

Além da prefeita, vice-prefeito, secretariado e todos os 23 vereadores eleitos para a gestão 2025-2028, a abertura dos trabalhos da Câmara Municipal contou com a presença da juíza eleitoral do Fórum de Mogi das Cruzes, Ana Carmem de Souza Silva.