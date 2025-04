Mara Bertaiolli recebe diretora do CAF no Brasil e destaca retomada de parceria para acelerar obras

A prefeita Mara Bertaiolli recebeu na quinta-feira (03/04), no gabinete, a diretora representante do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) no Brasil, Estefania Laterza, para uma reunião de trabalho que marcou a retomada da parceria entre Mogi das Cruzes e a instituição. As obras estruturantes financiadas pelo CAF em Mogi das Cruzes, que desde 2019 avançaram apenas 25%, serão retomadas com ritmo acelerado para o desenvolvimento de áreas como mobilidade, saneamento, drenagem e meio ambiente – contempladas pela parceria existente entre as duas partes. A missão do CAF está em Mogi das Cruzes até esta sexta-feira (4/4).

“É um prazer conhecê-la e uma alegria saber que temos uma mulher à frente do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe aqui no Brasil. Como a primeira prefeita de Mogi das Cruzes, sei que as mulheres têm um olhar diferenciado para o processo de crescimento e desenvolvimento, sempre com o objetivo de mudar e melhorar a vida das pessoas. É isso que já estamos fazendo aqui em Mogi das Cruzes e que iremos intensificar com a parceria e os investimentos do banco”, disse Mara, ao lado do vice-prefeito Téo Cusatis.

Segundo Estefania Laterza, a visita reforça o compromisso do CAF com o desenvolvimento da cidade. “O programa promove soluções urbanas voltadas ao crescimento sustentável, à preservação ambiental e à qualidade de vida da população, fatores que são pilares estratégicos para o CAF. Você, Mara, está chegando na hora certa, pra colocar a sua energia e fazer acontecer”, destacou a representante do banco no país.

Participaram da reunião na quinta-feira (03/04) os secretários municipais João Francisco Chavedar (Planejamento e Urbanismo) e o adjunto Jeferson Martins Borges, Nilmar de Cássia Ferreira (Obras e Infraestrutura) e a adjunta Leila Alcântara, Ary Kamiyama (Mobilidade e Trânsito) e o adjunto Fábio Vega, Guilherme Sever (Governo e Transparência), a chefe de Gabinete Neusa Marialva e o adjunto Paulo Faria. O chefe de gabinete do vice-prefeito Téo Cusatis, Eli Nepomuceno, também esteve presente.

O grupo de técnicos do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) é formado por Diego Vettori (executivo principal da CAF – responsável pelo projeto), Alicia Molina (executiva principal da CAF – especialista ambiental), Felipe Mesa (executivo principal – especialista técnico), Carlos Orellana (executivo principal, que participou da reunião de forma remota), além de Maria Barbosa e Tereza Herling (consultoras).

Acompanhamento de obras

Na quinta e sexta-feira (3 e 4 de abril), os técnicos da Prefeitura e do banco de desenvolvimento percorreram as obras em andamento e analisam detalhes técnicos. Com investimento total de US$ 87,8 milhões, as intervenções têm como objetivo melhorar a qualidade de vida dos habitantes da cidade por meio de melhorias no saneamento básico, mobilidade e infraestrutura urbana.

Entre as intervenções do programa, está a implantação do Parque Airton Nogueira, já concluída. As obras do Corredor Nordeste também fazem parte do programa e estão em execução.