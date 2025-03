Mara Bertaiolli visita Semae e faz encerramento da Semana da Mulher na autarquia

Um clima informal e de bate-papo, com a presença da prefeita Mara Bertaiolli e da titular da Secretaria Municipal da Mulher, Lívia Alessandra Bolina, marcou o encerramento, na manhã de quinta-feira (13/03), da Semana da Mulher promovida pelo Semae Mogi das Cruzes para as servidoras da autarquia.

“Tive a alegria de compartilhar um café da manhã muito especial com as funcionárias do Semae, essa autarquia tão importante que há mais de 50 anos faz história em Mogi das Cruzes. Foi um momento de valorização e reconhecimento pelo trabalho incansável e dedicado de cada uma que, todos os dias, contribui para o melhor funcionamento da nossa cidade”, afirmou a prefeita.

“Sabemos da importância do que vocês fazem. Temos uma secretaria específica para as mulheres, para trazer políticas públicas e estarmos próximas das mulheres da cidade e também das que atuam na administração”, disse Mara ao grupo de servidoras.

“Queremos sempre ouvir vocês e entender aquilo que pode melhorar. Contem com meu gabinete. Somos todas iguais, apenas trabalhamos em funções diferentes”, concluiu a prefeita.

Além do café da manhã com a prefeita, a agenda do dia incluiu ginástica laboral, com a personal trainner Verônica Aveliny, e roda de conversa com a psicóloga especialista em Desenvolvimento de Pessoas e chefe da Divisão de Recursos Humanos do Semae, Fátima Marcelino.

“Foi uma forma de agradecimento e de valorização das nossas funcionárias, que diariamente dedicam seu talento e conhecimentos à autarquia. Sou muita grato a cada uma delas e sei que as mulheres devem ser lembradas e apoiadas todos os dias”, diz o diretor-geral do Semae, José Luiz Furtado.

“Quero agradecer especialmente às servidoras Danielle Gabriel, Derci Araújo e Fátima Marcelino, que me auxiliaram na preparação dessa manhã especial, e ao Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública Municipal de Mogi das Cruzes, que de segunda a quarta ofereceu o espaço da beleza, com serviços de manicure, sobrancelhas e cabelos”, completou o diretor.