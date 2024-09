Marcelo Barbosa faz o lançamento da sua quarta obra 'A vida de cão do Requis' nesta sexta-feira

O escritor e psicanalista Marcelo Barbosa convida para o lançamento do livro “A vida de cão do Requis”, que acontecerá nesta sexta-feira (20), às 19 horas , na Biblioteca Municipal José Andere, situada na Rua Sud Mennuci, nº 200, Centro de Ferraz de Vasconcelos.

Os convidados serão recepcionados com um coffee break e os leitores que se cadastrarem no link: https://forms.gle/7ow2W1ScgkNyvmns5 , receberão uma obra literária gratuita. Para inclusão, o evento contará com intérprete de línguas e participação de alunos da Univesp de Ferraz.

A “vida de cão do Requis” é o quarto livro do escritor. Este recebeu financiamento pela Lei Paulo Gustavo, por meio do governo federal e da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos.

Sinopse: “A vida de cão do Requis”

Parece a de muitos brasileiros: ele está em uma situação de abandono enquanto tenta formar laços, reinventar-se e entender os próprios conflitos internos em meio ao contexto de negligência na favela onde mora. Muito do que o personagem conhece é um mundo de medo constante, no qual nenhum animal sabe quando será levado pela carrocinha, atingido por uma bala perdida, ou deixado para trás pela família.

O protagonista questiona se é cachorro, dinossauro ou pessoa. É por meio desta perspectiva que o escritor e psicanalista Marcelo Barbosa constrói uma série de contos neuróticos com o objetivo de levantar questionamentos sobre saúde mental, tratamentos, busca por identidade e impactos da realidade na psique humana.

O autor une as experiências de consultório aos anos como morador de uma das maiores favelas da América Latina para traçar críticas à estrutura social brasileira que marginaliza milhões de cidadãos.

Sobre o autor

Marcelo Barbosa é psicanalista, pedagogo, jornalista e escritor. É autor da trilogia “Favela no Divã”, “Favela no Divã II: a pseudo-herança” e “Favela no Divã III: polissemia do aglomerado subnormal”, cujos dois primeiros lançamentos foram contemplados pela Lei de Incentivo à Cultura, na cidade de Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo.

As obras conectam psicanálise às vivências de jovens nas favelas da capital paulistana. A quarta publicação da carreira “A vida de cão do Requis” reúne os anos de experiência dele com atendimento terapêutico às experiências pessoais para narrar a história de um animal com transtorno psiquiátrico.