Marcha Para Jesus 2018 será realizada neste sábado em Mogi

A Marcha para Jesus 2018 será realizada neste sábado (22), a partir das 14 horas, com concentração na Praça da Bíblia (rua Tenente Manoel Alves dos Anjos, 357 – Centro), e deve movimentar milhares de pessoas. O público caminhará pelas ruas da cidade em direção ao Pró-Hiper (avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 540 – Vila Mogilar), onde haverá uma nova concentração, às 18 horas. A partir deste horário, terão início as atrações musicais do evento, que são Ton Carfi, Templo Soul, Banda Apogeu, Marcus Fernando e Ronaldo Bezerra. O evento vai até as 22 horas.

Realizada pelo Conselho de Pastores e Obreiros de Mogi das Cruzes (COPOMC), a Marcha para Jesus deste ano traz como tema “Assim na Terra como no Céu” e é aberta para toda a família. Todos os shows são gratuitos. A marcha é considerada o maior evento gospel da cidade e acontece anualmente, levando crianças, jovens, adultos e idosos a celebrar sua fé nas ruas do município.

O evento conta com apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, que proporciona toda a estrutura para que a Marcha aconteça com organização e segurança – como divulgação, apoio de agentes de trânsito, de guardas municipais e a cessão do espaço do Pró-Hiper para a realização dos shows. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone 4721-8341 ou pelo site marchaparajesus.com.br.