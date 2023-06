Marcia Bin se reúne com representante da Secretaria de Governo do Estado

A Prefeita de Poá, Marcia Bin se reuniu na manhã desta segunda-feira (12/06), com o assessor da Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Hideo Dendini. A pauta do encontro que aconteceu no gabinete municipal abordou possibilidades de projetos e previsão de investimentos para o município, por meio do Estado.

O assessor que veio à cidade, a pedido do secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, faz este panorama e diagnóstico dos municípios, com objetivo de mapear as demandas. “Esta reunião foi de extrema importância, pois além de termos esta disposição por parte do Estado em vir até nós, tivemos a oportunidade de solicitar projetos”, disse a prefeita.