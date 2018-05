Márcio França vai passar hoje por Poá e Suzano

O governador de São Paulo, Márcio França (PSB), vem nesta quinta-feira (17) ao Alto Tietê. Ele estará em Poá e também em Suzano. Dentre os assuntos a serem abordados na visita está a retomada das obras de conclusão do reservatório de contenção de cheias, o Piscinão de Poá; assinatura de contratos e convênios; e visita a obras de infraestrutura.

Em Poá, França estará, às 12h30, no Teatro Municipal. Além de abordar os detalhes sobre o andamento das obras do Piscinão, na Vila Romana, o governador também vai assinar a liberação de recursos para o município nas áreas da Saúde e Infraestrutura. Como por exemplo, o convênio do programa de cooperação da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) com Poá.

Já em Suzano, o governador, às 14 horas, na Associação Cultural Suzanense Bunkyo, vai realizar a assinatura da autorização para a construção da alça de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) às cidades da região. Vai ainda discutir sobre convênios da Secretária de Planejamento; visitar as obras de infraestrutura na Avenida Francisco Marengo, além de anunciar o início de obras de infraestrutura em Ferraz de Vasconcelos.

França vem a região a pedido do deputado estadual André do Prado (PR). "Tenho conversado com o governador a respeito de solicitações e demandas do Alto Tietê e ele se mostrou interessado em colocar o Estado à disposição dos municípios para o desenvolvimento de um trabalho conjunto, melhorando os serviços públicos e o atendimento à população", disse o parlamentar.