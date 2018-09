Márcio França promete ampliar monitoramento com câmeras para combater o crime

O candidato ao Governo do Estado pelo PSB, Márcio França, e a candidata a vice, coronel Eliane Nikoluk, estiveram nesta segunda-feira (17) em visita ao Centro de Segurança Integrada (CSI), na cidade de Guararema, na Grande São Paulo.

Eles acompanharam exemplos reais de monitoramento preventivo com câmeras no combate ao crime e comprovaram a eficiência do sistema. O primeiro caso foi a prisão em flagrante de um homem que cometia furtos na região. O segundo, um flagrante de tráfico de drogas e, por último, a prisão de uma quadrilha que invadiu uma residência na cidade. Em todos os casos a polícia contou com apoio da tecnologia de vigilância.

O objetivo de Márcio França é ampliar este sistema aos demais municípios paulistas para coibir desde os pequenos delitos até crimes contra a vida. A ideia é oferecer recursos, inicialmente para os 140 municípios de interesse turístico (MIT), depois estender para outras 70 cidades consideradas estâncias turísticas. Serão 210 cidades no primeiro ano e depois outras 300 completando todo o circuito em São Paulo. "Aumenta a sensação de segurança e as pessoas sabem que estão sendo monitoradas e evitam fazer o delito", concluiu França.

As novas câmeras serão integradas ao sistema detecta, já em funcionamento em diversos municípios do estado. Para a coronel Nikoluk, sistemas de monitoramento local, que trabalham com imagens, leituras de placa e alertas imediatos, trazem maior eficiência ao trabalho da polícia. “Quando este sistema local está integrado ao sistema macro, que é o Detecta, forma uma rede estadual com banco de dados compartilhados, o que traz muito valor e força para o trabalho de combate e prevenção ao crime”, concluiu.

A cabo Katia Sastre (PR), que ficou conhecida por dominar um assaltante na frente de uma escola em Suzano, estava no local e elogiou França. Ela reforçou a gratidão da corporação pelo reconhecimento à Polícia Militar. "É muito gratificante estar com ele, pelo apoio à PM", afirmou.

Inteligência e tecnologia

O sistema de Guararema é um exemplo de trabalho inteligente integrado. São 100 câmeras que monitoram todo centro expandido e as seis entradas da cidade 24 horas por dia. As câmeras são de alta resolução com leitura de placas e, em caso de veículos em atitude suspeita, mostram à Polícia Militar o percurso percorrido para que as viaturas mais próximas possam ser acionadas. Outros órgãos como Corpo de Bombeiros e SAMU também fazem parte da rede.