Março Lilás: Ferraz Promove Ações de Conscientização e Prevenção na Saúde da Mulher

Em homenagem ao Março Lilás, a Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos divulga uma programação repleta de atividades que buscam conscientizar e promover a saúde da mulher. Com palestras, mutirões de exames e ações educativas, a iniciativa visa reforçar a importância da prevenção ao câncer de colo do útero.

Durante o mês de março, os Equipamentos de Saúde estarão realizando ações que incluem:

-Palestras educativas: As UBS promoverão palestras sobre a prevenção do câncer de colo do útero, autocuidado e a importância do rastreamento. Especialistas da saúde estarão à disposição para esclarecer dúvidas e fornecer informações essenciais sobre a saúde feminina.

-Mutirões de exames de Papanicolau: Com foco na detecção precoce do câncer, mutirões de coleta do exame de Papanicolau serão realizados em datas específicas. A ação visa ampliar o acesso ao rastreamento e incentivar as mulheres a realizarem o exame anualmente.

-Atividades extramuros: Algumas UBS desenvolverão ações em parceria com organizações locais, levando a informação e o cuidado à população em diferentes espaços.

Essas atividades são fundamentais para garantir que as mulheres tenham acesso às informações necessárias para cuidar de sua saúde e se prevenir contra doenças, destaca o Secretário da Saúde, Clécio Francisco Gonçalves. "O Março Lilás reforça nosso compromisso com a prevenção do câncer de colo do útero. Estamos realizando mutirões, palestras e ações em toda a rede municipal para ampliar o acesso ao Papanicolau e à informação. Convidamos todas as mulheres a participarem e cuidarem de sua saúde. A prevenção salva vidas”.

Confira a programação completa no site da Prefeitura de Ferraz.