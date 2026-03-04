Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 04 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 03/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Março Lilás: Ferraz Promove Ações de Conscientização e Prevenção na Saúde da Mulher

Secretaria de Saúde realiza uma série de atividades educativas e preventivas ao longo do mês de março, focando na saúde da mulher

04 março 2026 - 14h25Por De Ferraz
- (Foto: Divulgação/Secom Ferraz)

Em homenagem ao Março Lilás, a Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos divulga uma programação repleta de atividades que buscam conscientizar e promover a saúde da mulher. Com palestras, mutirões de exames e ações educativas, a iniciativa visa reforçar a importância da prevenção ao câncer de colo do útero.

Durante o mês de março, os Equipamentos de Saúde estarão realizando ações que incluem:
-Palestras educativas: As UBS promoverão palestras sobre a prevenção do câncer de colo do útero, autocuidado e a importância do rastreamento. Especialistas da saúde estarão à disposição para esclarecer dúvidas e fornecer informações essenciais sobre a saúde feminina.

-Mutirões de exames de Papanicolau: Com foco na detecção precoce do câncer, mutirões de coleta do exame de Papanicolau serão realizados em datas específicas. A ação visa ampliar o acesso ao rastreamento e incentivar as mulheres a realizarem o exame anualmente.

-Atividades extramuros: Algumas UBS desenvolverão ações em parceria com organizações locais, levando a informação e o cuidado à população em diferentes espaços.

Essas atividades são fundamentais para garantir que as mulheres tenham acesso às informações necessárias para cuidar de sua saúde e se prevenir contra doenças, destaca o Secretário da Saúde, Clécio Francisco Gonçalves. "O Março Lilás reforça nosso compromisso com a prevenção do câncer de colo do útero. Estamos realizando mutirões, palestras e ações em toda a rede municipal para ampliar o acesso ao Papanicolau e à informação. Convidamos todas as mulheres a participarem e cuidarem de sua saúde. A prevenção salva vidas”.

Confira a programação completa no site da Prefeitura de Ferraz. 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Poá promove Mutirão da Saúde da Mulher neste sábado com mamografia, ultrassom e papanicolau
Região

Poá promove Mutirão da Saúde da Mulher neste sábado com mamografia, ultrassom e papanicolau

Ferraz avança na Regularização Fundiária e garante segurança jurídica a centenas de famílias
Região

Ferraz avança na Regularização Fundiária e garante segurança jurídica a centenas de famílias

Alto Tietê registra cinco casos de Mpox, aponta Painel de Monitoramento
Região

Alto Tietê registra cinco casos de Mpox, aponta Painel de Monitoramento

Presidente do Condemat+ se reúne com superintendente-geral da AACD e fortalece parceria histórica
Região

Presidente do Condemat+ se reúne com superintendente-geral da AACD e fortalece parceria histórica

Novo prédio da Câmara de Ferraz é inaugurado na Vila Romanópolis
Região

Novo prédio da Câmara de Ferraz é inaugurado na Vila Romanópolis

Saldo de emprego fica 2,1 mil negativo em janeiro no Alto Tietê
Trabalho

Saldo de emprego fica 2,1 mil negativo em janeiro no Alto Tietê