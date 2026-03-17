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Jornal Diário de Suzano - 17/03/2026
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Saúde

Março Lilás: UMC realiza mutirão gratuito de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero

Ação integra a campanha Março Lilás e oferece exames preventivos e orientações gratuitas no dia 21 de março

17 março 2026 - 15h44Por De Mogi
Março Lilás: UMC realiza mutirão gratuito de Prevenção ao Câncer do Colo do ÚteroMarço Lilás: UMC realiza mutirão gratuito de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero - (Foto: Divulgação)

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) realiza, no dia 21 de março (sábado), um mutirão gratuito de prevenção ao câncer do colo do útero, em apoio à campanha Março Lilás. A ação contará com a participação das Ligas Acadêmicas de Ginecologia e Obstetrícia, Oncologia e Dermatologia e será realizada das 8h às 13h30, na Policlínica da UMC (Rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga, 170 – Centro, Mogi das Cruzes). 

Serão oferecidos gratuitamente exames preventivos (Papanicolau), além de orientações sobre a prevenção do câncer do colo do útero e a conscientização sobre a endometriose. Recomenda-se que as pacientes levem exames anteriores para uma avaliação mais completa.  

A ação contará com atendimentos realizados por alunos e residentes, todos supervisionados pelo corpo docente de Medicina da UMC. Para participar, é necessário apresentar RG, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e Sistema Integrado de Saúde (SIS). O agendamento deve ser feito previamente pelo telefone (11) 4728-5383.  

A iniciativa reafirma o compromisso da UMC com o atendimento à população, ao colocar sua estrutura e conhecimento a serviço da comunidade e ampliar o acesso à prevenção da saúde da mulher em Mogi das Cruzes e região.  

Serviço: Campanha Março Lilás – Policlínica UMC 

Data: 21 de março de 2026 (sábado). 
Horário: 8h às 13h30. 
Local: Policlínica UMC – Rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga, 170 – Centro, Mogi das Cruzes. 
Agendamento através do telefone: (11) 4728-5383. 

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