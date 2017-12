Marcos Antônio Favaro assume Secretaria de Assuntos Jurídicos de Poá

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), apresentou oficialmente nesta quinta-feira (7) o advogado Marcos Antônio Favaro (servidor de carreira e procurador concursado) como o novo secretário de Assuntos Jurídicos. Ele assume o cargo no lugar de Carlos Genovezzi, que deixou a pasta para se dedicar a trabalhos estratégicos na administração municipal. Participaram da atividade o vice-prefeito e secretário de Saúde, Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o Marquinhos Indaiá, secretários municipais e vereadores.



“O advogado Marcos Antônio Favaro é um grande reforço para administração municipal. Ele já estava atuando como procurador municipal e vinha auxiliando muito Poá, principalmente na questão de buscarmos meios jurídicos e alternativas para enfrentarmos a crise que se instalou na cidade devido a mudança na lei do ISS (Imposto Sobre Serviços)”, disse o prefeito Gian Lopes, que também agradeceu o trabalho de Carlos Genovezzi na Secretaria de Assuntos Jurídicos nos últimos meses.



O vice-prefeito, Marquinhos Indaiá, ressaltou estar feliz com a vinda de Favaro para o primeiro escalão da administração municipal e desejou boa sorte ao advogado. “O doutor Genovezzi já vinha realizando um grande trabalho na pasta e por isso precisávamos de um nome tão qualificado quanto o dele para integrar a equipe do governo. O advogado Marcos Antônio Favaro chega para ajudar e tenho certeza que trabalharemos muito pelo bem da cidade”.



Favaro agradeceu a oportunidade e afirmou que chega para somar esforços na busca pelo o melhor caminho para cidade. “Recebi o convite do prefeito Gian Lopes e foi uma grata surpresa. Vou continuar colaborando para que as coisas aconteçam e para desburocratizar processos para que as coisas aconteçam rápido e com segurança jurídica. Esse é um governo que tem buscado respeitar a legislação e defende o interesse público”.