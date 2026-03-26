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Jornal Diário de Suzano - 26/03/2026
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Região

Damasio destaca recursos enviados ao 17º Grupamento de Bombeiros durante solenidade em Mogi

Deputado participou do aniversário de 14 anos da unidade e reforçou apoio ao trabalho da corporação, que já recebeu R$ 310 mil por meio de emendas para fortalecer sua estrutura

26 março 2026 - 17h16Por da Reportagem Local
Deputado participou do aniversário de 14 anos da unidade Deputado participou do aniversário de 14 anos da unidade - (Foto: Divulgação)

O deputado estadual Marcos Damasio participou, nesta quinta-feira, 26 de março, da solenidade alusiva ao 14º aniversário do 17º Grupamento de Bombeiros, em Mogi das Cruzes, e destacou os recursos já enviados à corporação por meio de emendas parlamentares. Ao todo, a unidade já recebeu R$ 310 mil para reforço de sua estrutura, com investimentos voltados à aquisição de equipamentos e viaturas de bombeiro. 

Realizado na sede do grupamento, no Centro Cívico, o evento celebrou a trajetória da unidade e o trabalho prestado à população de Mogi das Cruzes e de toda a região do Alto Tietê. Os recursos enviados ao 17º Grupamento somam mais de 300 mil. Os investimentos reforçam a capacidade operacional da unidade e ampliam a estrutura disponível para atendimento à sociedade.

Marcos Damasio ressaltou que apoiar o Corpo de Bombeiros é reconhecer, na prática, a relevância de uma instituição que atua diariamente em defesa da população. “Tenho muito respeito pelo trabalho do Corpo de Bombeiros e sei da importância que essa corporação tem para proteger vidas, agir com rapidez nas emergências e dar suporte à população nos momentos mais difíceis. Esses recursos enviados ao 17º Grupamento representam nosso compromisso em contribuir, de forma concreta, com a estrutura da unidade e com a qualidade do serviço prestado à região”, afirmou o deputado.

O comandante do 17º Grupamento de Bombeiros de Mogi das Cruzes, tenente-coronel PM Rodrigo Otávio Barelli, agradeceu o apoio do parlamentar e destacou o impacto direto do investimento. “Muito obrigado por esta iniciativa, muito obrigado por esta emenda, muito obrigado por esta aquisição. Vai fazer diferença na nossa sociedade e na região do Alto Tietê”, declarou. 

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