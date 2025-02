Marcos Damasio destina R$ 2,5 milhões para Saúde e reforma de escolas em Mogi

Nesta quinta-feira, dia 20 de fevereiro, o deputado estadual Marcos Damasio (PL) anunciou, durante visita ao gabinete da prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli (PL), a destinação de R$ 2,5 milhões em recursos para o município. Do total, R$ 1 milhão será destinado ao custeio da saúde, garantindo melhorias no atendimento à população, e o valor de R$ 1,5 milhão para reformas de três escolas, proporcionando melhores condições de ensino para estudantes e professores.O vice-prefeito, Téo Cusatis, também participou da reunião.

Uma das escolas é o Washington Luís, localizada no Centro, que receberá melhorias na cozinha e no telhado. As outras duas ficam em Biritiba-Ussu, que passará por uma reforma geral; e no Jardim Layr, que contará com a construção de um muro e manutenção geral.

Damasio destacou a importância dos investimentos e reafirmou seu compromisso com o município. “A saúde é uma prioridade, e esses recursos vão garantir um atendimento de mais qualidade para os moradores. Além disso, investir na educação é essencial para o futuro dos nossos jovens, e essas reformas vão proporcionar um ambiente mais seguro e adequado para o aprendizado”, afirmou o deputado. Ele também reforçou que mais investimentos virão para Mogi em 2025.

A prefeita Mara Bertaiolli agradeceu a destinação dos recursos e destacou a relevância das melhorias para o município. Durante o encontro, ela reafirmou o apoio ao parlamentar e abriu as portas da prefeitura para fortalecimento desta parceria. “O que você precisar, estamos à disposição. Você é o deputado da cidade”, afirmou a prefeita.

Desde 2016, o deputado Marcos Damasio já destinou um total de R$ 12.020.000,00 para Mogi das Cruzes, contemplando áreas como saúde, educação, infraestrutura, cultura e social.

Durante a visita, Damasio também reafirmou seu compromisso com a cidade e discutiu temas importantes para seu desenvolvimento, como a reabertura do pronto-socorro do Hospital Luzia de Pinho Melo, a abertura de um acesso na Rodovia Ayrton Senna ao distrito industrial do Taboão, a continuação da linha da CPTM até César de Souza, a mudança da Farmácia de Alto Custo para um prédio maior e a inauguração da maternidade de Mogi das Cruzes, prevista para outubro. Todas reivindicações antigas do deputado.

Damasio também pretende levar para o governo estadual uma proposta de ampliação da oferta de cursos técnicos e superiores na cidade, por meio da Etec e Fatec.

“Temos um compromisso com a cidade. Vamos abrir novos horizontes para Mogi das Cruzes”, concluiu Damasio.