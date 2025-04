Marcos Damasio destina R$ 300 mil para saúde em Poá

O deputado estadual Marcos Damasio (PL) confirmou a destinação de R$ 300 mil para o custeio em saúde em Poá, durante reunião com o prefeito Saulo Souza, no gabinete do Executivo municipal. O valor, fruto de emenda parlamentar, será aplicado na manutenção e no fortalecimento dos serviços de saúde oferecidos à população.

Desde o início de seu mandato como deputado, Damasio já destinou R$ 1,62 milhão em emendas para Poá - contando com os R$ 300 mil de 2025 - contemplando áreas como saúde, infraestrutura e assistência social. Além disso, o parlamentar articulou junto ao Governo do Estado a liberação de R$ 12 milhões para a construção do viaduto Prefeito Eduardo Carlos Felippe, de Poá, uma obra estratégica para a mobilidade urbana da cidade.

A reunião também contou com a participação da secretária de Indústria e Comércio, Dra. Jeruza Reis, e reforçou a importância do alinhamento entre as esferas municipal e estadual para garantir avanços em diferentes áreas.

No encontro, Damasio afirmou que será um grande parceiro desta administração. “Saulo, conte conosco. Minha vinda aqui hoje fortalece esse vínculo e nossa parceria. Eu já tive a oportunidade de ajudar o município e ajudarei muito mais. São grandes os desafios, mas nós estamos preparados para enfrentá-los. As portas na Assembleia Legislativa estão abertas para você, juntos somamos força por uma Poá cada dia melhor”, salientou.

Saulo agradeceu o apoio do deputado Damasio. “Que alegria receber o nosso querido amigo de Poá, deputado Marcos Damasio. Muito obrigado por essa boa notícia, Poá é uma cidade que tem pressa e merece o melhor, também na área da saúde. Todo recurso é muito importante para nossa cidade, muito obrigado”, finalizou.