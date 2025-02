Marcos Damasio pede reabertura de pronto-socorro do Luzia e Cross regional

O deputado estadual Marcos Damasio aproveitou a inauguração da Praça da Cidadania de Mogi das Cruzes, realizada hoje, 25 de fevereiro, no bairro Jundiapeba, para apresentar ao governador Tarcísio de Freitas duas reivindicações fundamentais para a saúde da região: a reabertura do pronto-socorro do Hospital Luzia de Pinho Melo e a implantação de uma unidade da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS) no Alto Tietê.

“Não posso deixar de fazer duas reivindicações importantes: a reabertura do pronto-socorro do Hospital Luzia de Pinho Melo, que vai ajudar muito a desafogar o atendimento na região, e a implantação de uma unidade do CROSS no Alto Tietê, que será fundamental para melhorar o acesso à saúde em toda a região. Sei que o governador já está atento a essas necessidades”, afirmou o deputado.

Em seu discurso, Damasio também destacou outras demandas prioritárias para Mogi das Cruzes, como a necessidade de eliminar as cancelas de trem no município, a extensão do trem até César de Souza, a construção da ponte na Estrada da Volta Fria e a abertura de um acesso ao Distrito do Taboão na Ayrton Senna. Além disso, reforçou a expectativa de que, ainda em 2025, seja inaugurada a nova maternidade da cidade. “Tenho certeza de que a cidadania será, de fato, exercida nesta praça. Estamos lutando por melhorias estruturais que vão transformar a vida dos mogianos. Tudo isso está no radar do governo e vai acontecer. Sobre a segurança, também precisamos de uma unidade do Baep aqui, para reforçar a segurança na nossa região”, completou.

O governador Tarcísio de Freitas respondeu às demandas apresentadas e garantiu que o governo estadual está comprometido em atender as necessidades da região. “Vamos trabalhar por um novo pronto-socorro em Mogi e garantir que a Linha 11-Coral da CPTM chegue até César de Souza. Além disso, estamos planejando investimentos em todas as estações de trem de Mogi das Cruzes, que vão ganhar acessibilidade”, afirmou o governador. Ele também destacou outras ações previstas, como a inauguração da Maternidade em Mogi, a construção da alça do rodoanel em Suzano e a implantação de uma unidade do Baep em Suzano.

O governador ressaltou ainda a parceria com a administração municipal e o apoio da Assembleia Legislativa. “Hoje, estamos muito próximos da prefeitura de Mogi das Cruzes e, na Assembleia, contamos com embaixadores que representam e defendem os interesses da cidade e da região. É uma grande satisfação celebrar a inauguração deste espaço de capacitação, que certamente revelará muitos talentos e vai contribuir para o desenvolvimento de Jundiapeba e de Mogi das Cruzes como um todo”, completou.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas e da primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas, e marcou a entrega de um espaço de mais de 4 mil m², viabilizado com um investimento de R$ 4,7 milhões pelo Fundo Social de São Paulo. A nova estrutura oferece uma Escola de Qualificação Profissional com cursos gratuitos, além de espaços destinados ao atendimento ao cidadão e à prática esportiva.

A Praça da Cidadania de Mogi das Cruzes será um espaço de transformação, oferecendo novas oportunidades e promovendo o crescimento pessoal e profissional dos moradores de Jundiapeba e região. Ela fica localizada na Avenida Lourenço de Souza Franco, 1130.