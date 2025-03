Marcos Damasio se reúne com Derrite para discutir pautas de segurança referentes a Mogi

O deputado estadual Marcos Damasio (PL) participou de uma reunião com o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, nesta terça-feira (18), para tratar de pautas fundamentais voltadas à segurança pública de Mogi das Cruzes.

O encontro, realizado na sede da Secretaria de Segurança Pública, no Centro de São Paulo, também contou com a presença do coronel Eli Nepomuceno, chefe de gabinete do vice-prefeito de Mogi das Cruzes, e do coronel Gilberto Ito, secretário municipal de Segurança de Mogi das Cruzes.

Durante a reunião, foram discutidas medidas essenciais para fortalecer a segurança no município, com destaque para a instalação do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) em Mogi das Cruzes, a formalização de um convênio para intensificar o combate à criminalidade com reconhecimento facial através de acesso ao banco de imagens do estado, além do aumento do efetivo policial na cidade, que hoje tem um déficit de 20%.

Para o deputado Marcos Damasio, a reunião foi um passo essencial em busca de soluções concretas para os desafios da segurança pública em Mogi das Cruzes. “Foi uma reunião produtiva, positiva. Saímos entusiasmados, pois o secretário assumiu o compromisso de que vai estar atento a estas questões. O apoio dele é muito importante pra nós. Vamos continuar somando forças para melhorar a segurança em Mogi das Cruzes”, finalizou.