Jornal Diário de Suzano - 15/08/2025
Região

Marcos Damasio se reúne com Mara Bertaiolli para discutir propostas à Saúde de Mogi

No primeiro semestre de 2025, o parlamentar enviou um milhão para investimentos nesta área

15 agosto 2025 - 16h38
Marcos Damasio se reúne com Mara Bertaiolli para discutir propostas à Saúde de Mogi - (Foto: Divulgação)

O deputado estadual Marcos Damasio (PL) esteve, na manhã desta sexta-feira (15/08), na Prefeitura de Mogi das Cruzes, para um encontro com a prefeita Mara Bertaiolli (PL) e o vice-prefeito Téo Cusatis. A reunião também contou com a participação da secretária municipal de Saúde, Rebeca Barufi, e teve como foco a definição de estratégias e prioridades para atender as demandas mais urgentes da rede municipal de saúde. No primeiro semestre de 2025, Damasio destinou emenda de um milhão de reais para investimento na área em Mogi das Cruzes.

Durante o diálogo, foram tratadas pautas fundamentais para a melhoria do atendimento à população, como a retomada e o pleno funcionamento do Pronto-Socorro do Hospital Luzia de Pinho Melo, a ampliação do serviço de hemodiálise, a realocação e melhoria da Farmácia de Alto Custo, e a definição da data e dos últimos ajustes para a inauguração da Maternidade Municipal.

Damasio destacou que essas demandas representam pontos sensíveis do sistema de saúde de Mogi e precisam de encaminhamento ágil, com integração entre município e Estado. Por isso, ele irá apresentar todas as solicitações e as propostas discutidas diretamente ao secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva, já na próxima semana. “O objetivo é garantir que Mogi das Cruzes receba os investimentos e o suporte técnico necessários para oferecer um atendimento de saúde mais rápido, eficiente e humanizado. Estamos falando de questões que impactam diretamente a vida de milhares de mogianos, desde a mãe que aguarda atendimento na maternidade até o paciente renal crônico que depende de hemodiálise”, afirmou Damasio.

A prefeita Mara Bertaiolli ressaltou a importância dessa articulação: “O diálogo com o deputado Marcos Damasio fortalece nossa capacidade de buscar soluções junto ao Governo do Estado e acelerar a entrega de serviços de qualidade à população”.

Com o alinhamento feito nesta reunião, a expectativa é que, nos próximos meses, Mogi das Cruzes avance significativamente na estruturação da rede de saúde, oferecendo mais conforto, agilidade e qualidade no atendimento.

