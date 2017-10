Marcus Melo abre o calendário de atividades do Outubro da Educação

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), iniciou na manhã de segunda (2), a programação do “Outubro da Educação”, um mês voltado para projetos desenvolvidos pelas escolas. O calendário de atividades foi aberto com o lançamento do concurso de fotografia com o tema “Minha Escola Tem...”. A programação terá continuidade na quinta-feira (5), no auditório do Cemforpe, às 16 horas, com o lançamento do programa Educa + Mogi, em que serão entregues as carteirinhas para os alunos da rede municipal.

“É uma oportunidade para mostrarmos o que as escolas fazem e o que podemos fazer para melhorar a qualidade da educação mogiana, que já é referência de qualidade. Agradecemos a toda a rede municipal pelo empenho e dedicação em aprimorar o seu trabalho a cada dia”, disse o prefeito. A rede municipal de ensino é responsável pelo atendimento de 45.724 alunos, destes 21.519 em período integral. Os alunos da Escola Municipal Prof. Sérgio Hugo Pinheiro participaram da abertura da programação.

O Concurso de Fotografia Outubro da Educação é aberto às escolas da rede estadual, particular e municipal. As unidades podem se inscrever nas modalidades Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio. As fotografias deverão contemplar os temas: Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Temas integrados ao currículo. As escolas premiadas receberão uma clínica de basquete com a equipe de Mogi.

“Muitas vezes somente a comunidade e os alunos conhecem os projetos desenvolvidos pelas escolas. Podem ser inscritos um espaço diferenciado, um projeto ou uma ação que tem contribuído para a aprendizagem dos alunos”, explicou a secretária municipal de Educação, Juliana Guedes. As fotos poderão ser encaminhadas a partir de amanhã pelo email: dedid@se-pmmc.com.br. O regulamento está disponível no site da Prefeitura de Mogi. Os vencedores serão conhecidos no dia 31.

Educa + Mogi

A informatização do acesso aos pais às informações sobre os alunos será uma das novidades do programa Educa + Mogi. “Com a carteirinha, os pais poderão acompanhar o desempenho de seus filhos pela plataforma on line. O acesso será pelo QR Code e facilitará a comunicação entre a escola e as famílias”, disse o prefeito. O evento também contará com uma apresentação de dança da Escola Municipal de Educação Especial Professora Jovita Franco Arouche.