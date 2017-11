Marcus Melo acompanha atividades no Centro Esportivo do Jd. Camila

O prefeito Marcus Melo (PSDB) visitou, na manhã de quarta-feira (1), o Centro Esportivo do Jardim Camila. No local, ele acompanhou as atividades de ginástica, desenvolvidas com uma turma de adultos e idosos, e conversou com os frequentadores e a com a equipe do espaço esportivo.

“A gente fica feliz em ver o Centro Esportivo ocupado pela população. Este é um espaço da cidade e a Prefeitura vem trabalhando muito para deixar todos os locais com as melhores condições de utilização. Hoje, estamos vivendo mais e com mais qualidade de vida e a prática de atividades físicas é importante”, afirmou o prefeito, ao lado do vereador Mauro Araújo.

Durante a visita, o prefeito afirmou que a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) fará uma análise sobre a possibilidade de implantação de uma Academia da Terceira Idade (ATI) no local, uma reivindicação dos frequentadores.

O Centro Esportivo do Jardim Camila oferece aulas de ginástica para adultos e idosos e é um dos núcleos do Programa Esporte e Lazer da Cidade (Pelc), com aulas de iniciação esportiva para crianças e jovens e atividades para adultos e idosos. Cerca de 300 pessoas participam das aulas.

No ano passado, o espaço recebeu a cobertura da quadra poliesportiva, o que ampliou a utilização do local pela comunidade, inclusive com a possibilidade de realização de aulas e atividades recreativas nos dias de chuva.

“Quando a comunidade participa das atividades, temos uma cidade melhor. Por isso, convidem seus amigos para que tenhamos cada vez mais participação nas atividades e que as pessoas possam ter mais qualidade de vida”, disse Marcus Melo.

O Centro Esportivo do Jardim Camila fica na Rua Padre Cícero Revoredo, 23. O telefone do local para informações sobre as atividades desenvolvidas é o 4796-0906.