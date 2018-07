Marcus Melo anuncia Glauco Luiz Silva como novo diretor-geral do Semae

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), anunciou, nesta segunda-feira (2), o nome do novo diretor-geral do Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae), Glauco Luiz Silva vai substituir o engenheiro civil Paulo Beono Júnior, que ocupava o cargo desde janeiro de 2017.

“O Glauco é uma pessoa competente, com todas as condições para fazer um bom trabalho à frente da autarquia. Avançamos muito nos últimos anos, mas ainda são grandes os desafios, demandas e melhorias a serem implementadas nos serviços de saneamento em uma cidade com quase 500 mil habitantes”, afirmou o prefeito.

Glauco nasceu em Mogi. É bacharel em Direito pela Universidade de Braz Cubas (UBC) e pós-graduado em Gerência de Cidades pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). Trabalhou na Prefeitura de 2001 até 2006, ano em que assumiu a diretoria-geral adjunta do Semae – onde permaneceu até 2008. De 2010 a 2014, atuou como chefe de expediente na Câmara de Mogi. E de 2015 a 2018, foi secretário municipal de Administração da Prefeitura de Campos do Jordão.

“Assumir o Semae é uma grande responsabilidade. Quero continuar trabalhando para manter a eficiência e eficácia para melhorar os índices de coleta e tratamento de esgoto. A autarquia vem funcionando bem, mas o objetivo é fazer com que funcione ainda melhor”, disse o novo diretor.

O Semae fornece água a 98% do território urbano de Mogi. O sistema é composto por estação de captação, no Rio Tietê, duas estações de tratamento (ETA Centro e ETA Leste), 30 reservatórios, 26 estações elevatórias e 1.200 quilômetros de redes de distribuição.

A cidade conta ainda com as estruturas de abastecimento de núcleos isolados, que contam com poços artesianos, casa de química para tratamento da água, sistema de bombeamento, reservatórios e rede de distribuição.

Na média de todos os hidrômetros da cidade, o consumo de água em Mogi das Cruzes é de 615 litros por segundo, o que dá 2,2 milhões de litros por hora ou 53 milhões de litros por dia.