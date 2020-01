Marcus Melo anuncia mais de R$ 3 milhões para secretaria da Saúde

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), anunciou ontem um investimento de R$ 3,9 milhões para reforma, ampliação e revitalização de equipamentos na Saúde em 2020.

O investimento será divido entre as unidades de saúde de Mogi. No pró-criança e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Rodeio, será feita a substituição do equipamento de raio-x. Na UPA do Oropó, os serviços gerais serão realizados. Além disso, 12 Unidades Básicas de Saúde (UBS) também serão reformadas e ampliadas, assim como o Centro de Bem Estar Animal.

Segundo Melo, a verba foi arrecadada através de emendas dos deputados federais, Baleia Rossi (MDB) e Marco Bertaiolli (PSD), ex-prefeito de Mogi.

A verba foi estudada pelo departamento de Finanças da Secretaria Municipal de Saúde, que realizou a distribuição do investimento.

Ampliação de serviços

Além de anunciar o investimento, o prefeito declarou a ampliação de serviços do Hospital Municipal.Nas cirurgias de vesícula, haverá um aumento de 83% (de 480 para 880). Em outros procedimentos, os aumentos serão de 25% para os exames de endoscopia (de 2.400 para 3.000), 25% para exames de colonoscopia (de 960 para 1.200), 610% para os exames de ultrassom com doppler (de 480 para 3.408), e 200% no número de estudos urodinâmicos. Além disso, 200 novas consultas de geriatria para a UnicaFisio foram anunciadas.

Também haverá aumento no número de consultas no clínico geral de 37% em toda rede (de 18 mil para 24,7 mil). Além disso, outros serviços contarão com a ampliação, como o programa Melhor em Casa, que passará a tender 120 acamados (aumento de 100%).Também haverá o crescimento de 15 para 20 do número de equipes de Saúde da Família e de Agentes Comunitários.

A cidade também contará com 3.600 novos procedimentos odontológicos por ano e 4.800 novas vagas de exames de refração.

Eficiência

Para aumentar a eficiência do sistema de saúde, a secretaria anunciou que haverá uma diminuição de 50% no tempo de espera para agendamento de exames laboratoriais, de 60 para 30 dias. Além disso, serão criadas 10.500 novas vagas de ultrassom transvaginal e de ultrassom de tireóide para zerar a fila de espera.

Duas mil novas cirurgias de catarata também serão realizadas com o mesmo intuito, e 5.600 exames na Unidade Clínica Ambulatorial (Unica) deverão ajudar a amenizar ou até mesmo zerar com a fila por exames.

Mogi anuncia novos serviços e equipamentos para a Saúde

O prefeito Marcus Melo, anunciou ontem, durante coletiva, novos serviços e equipamentos que passarão a integrar a rede municipal de saúde.



No dia 10 de fevereiro, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Infantil será inaugurado.



Segundo a secretária de Saúde, Rosângela Débora da Cunha, a demanda do Caps Infantil já era antiga. “O pessoal do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente (CMDCA) sempre pediu para que separasse o atendimento. Então a gente atende a criança, só que antes era em um único equipamento. Agora a gente vai colocar o Caps Infantil, e vão ter outros profissionais, além de médicos, enfermeiros e assistentes sociais.”



Os atendimentos no centro de referência para às crianças em situação de violência sexual no Hospital Municipal também, iniciarão em fevereiro.



Rosângela explica que a mudança nesse caso, é a otimização do atendimento às vitimas. “O que acontecia é que essa criança era atendida no Pró-Criança, nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) na hora da urgência. E depois ela ia para o UAPS (Unidade de Atenção aos Programas de Saúde) continuar o tratamento. Agora esse acompanhamento vai ser feito dentro do Hospital Municipal.”



Além disso, outros equipamentos foram anunciados. A UPA de Jundiapeba, tem prazo estimado de inauguração em março. O investimento é de R$ 3,7 milhões, e a capacidade de atendimento é de 8 mil pessoas por mês. Uma nova Unidade de Saúde de Família na Vila União também está prevista para este ano, em novembro.



O Complexo Integrado de Atendimento à Saúde (CIAS) tem prazo estimado de entrega também em novembro. O investimento é de R$ 9,7 milhões. A unidade terá serviços de Clínica do Homem, da UnicaFisio e também uma Clínica da Pessoa com Deficiência.