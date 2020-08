Marcus Melo anuncia Sadao Sakai como seu pré-candidato a vice-prefeito

O pré-candidato à Prefeitura de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), apresentou neste sábado (29/08/2020) o seu pré-candidato à vice, vereador Sadao Sakai (PL). A solenidade foi acompanhada por presidentes de diversos partidos políticos que deverão compor a coligação que pretende conduzir Melo ao seu segundo mandato consecutivo.

Atual prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo, agradeceu o apoio recebido e destacou a importância da escolha de Sakai, que está em seu terceiro mandato como vereador e hoje é o presidente da Câmara Municipa.

“O Sadao é uma pessoa dedicada, que tem uma atuação impecável na Câmara Municipal. Ele dedica a sua vida a trabalhar de forma incansável para melhorar a nossa cidade. Ele foi meu secretário de Desenvolvimento em 2017, ajudando a formatar projetos importantes para a nossa cidade, como o Polo Digital e a Escola de Empreendedorismo e Inovação. É um grande amigo, preparado, competente, que vai nos ajudar muito nesta caminhada”.

Sadao Sakai agradeceu a confiança de todos e a oportunidade de compor a chapa ao lado do prefeito Marcus Melo, a quem se referiu como “trabalhador, um gestor que conduziu nossa cidade com competência, da melhor forma possível”. Em sua opinião, o prefeito é a pessoa mais preparada para continuar administrando Mogi. “Sinto-me extremamente honrado de poder caminhar ao seu lado, conheço a sua competência e comprometimento. Vamos trabalhar muito para Mogi continuar crescendo, se desenvolvendo”.

Marcus Melo também destacou a importância do seu atual vice-prefeito, Juliano Abe, para o sucesso da atual gestão, que mesmo com todas as dificuldades provocadas por crises como a provocada pelo Coronavírus segue entregando equipamentos e programas importantes para a cidade. “Juliano é uma grande pessoa, leal, trabalhador, que dividiu comigo a responsabilidade de administrar a cidade. Sou extremamente grato pelo seu apoio e dedicação”.

Lideranças

Neusa Marialva, representando o deputado federal Marco Bertaiolli (PSDB), ao lados dos vereadores Otto Rezende, Cláudio Miyake e Edson Santos, destacou que a caminhada sera árdua, mas que Mogi precisa continuar crescendo como nos últimos quatro anos. “Mogi precisa que o prefeito Marcus Melo dê continuidade ao trabalho iniciado. A cidade teve excelentes prefeitos nos últimos anos e isso tem garantido um município com qualidade de vida cada vez melhor. Vamos dar sequência a esse trabalho”.

O vereador Diegão, representando o presidente do MDB, Mauro Araújo, disse que o partido está junto nesta caminhada, também elogiou a escolha de Sadao Sakai. “O Juliano foi um excelente vice-prefeito, um político inteligente, dedicado. Tenho certeza que o Sadao também terá muito sucesso neste novo desafio”.

Lilian Sanches, presidente do PV, destacou que todos os pré-candidatos do partido, estarão engajados no trabalho para que Marcus Melo seja reeleito. “A cidade precisa continuar se desenvolvendo pra frente. Temos orgulho de Mogi e entendemos que Marcus Melo e Sadao Sakai são as melhores escolhas para nossa cidade continuar evoluindo”.

O deputado Marcos Damásio (PL) acentuou que Mogi cresceu, se desenvolveu muito nos últimos anos, atraindo muitos moradores de outras cidades. “Nós queremos uma Mogi cada vez melhor. Nossa cidade é uma referência positiva, modelo para outros municípios. Isso é fruto do bom trabalho realizado das administrações anteriores. Sadao Sakai é um nome experiente, que se junta ao time muito competente do prefeito Marcus Melo. Nosso compromisso sempre foi com sua gestão, prefeito. Vamos juntos nesta caminhada, conte com todo meu apoio na Assembléia Legislativa”.