Marcus Melo apresenta conjunto de ações para diferentes áreas de Mogi

O prefeito Marcus Melo (PSDB) apresentou, nesta quarta-feira (24), o Move Mogi, um conjunto de obras, ações e serviços que serão colocados em prática pela Prefeitura de Mogi das Cruzes. A implantação de um terminal de ônibus em Jundiapeba e a manutenção de estradas rurais estão na lista de trabalhos. A apresentação contou com a presença de empresários, comerciantes, cidadãos e vereadores.

“Vivemos em uma cidade que felizmente teve boas administrações e que, por isso, oferece serviços e qualidade de vida muito bons à população. Temos que dar continuidade a este processo e hoje estamos aqui para apresentar o Move Mogi, este conjunto de ações que serão colocadas em prática. Sempre digo que a administração da cidade é feita de forma muito transparente e com diálogo, por isso convidamos a todos para compartilharem deste desafio, que é continuar construindo uma cidade cada vez melhor para se viver”, disse o prefeito, ao lado do vice Juliano Abe e do presidente da Câmara, Pedro Komura (PSDB).

Na apresentação, foram apresentadas as ações para as áreas de desenvolvimento, transporte, tecnologia, agricultura, obras, saneamento, habitação e zeladoria. Entre os projetos anunciados, estão a modernização do distrito industrial do Taboão – a única grande área reservada para a expansão industrial na Grande São Paulo – e a atração de novas empresas.

Transporte

Na área de transportes, 50 novos semáforos serão instalados nos cruzamentos mais movimentados, com operação por meio de uma central semafórica, à distância, com o objetivo de melhorar a fluidez do tráfego. A cidade receberá ainda, este ano, 40 novos ônibus com wi-fi, sendo que em 10 deles haverá um lugar a mais para o transporte de pessoas que utilizam cadeira de rodas.

Jundiapeba terá um novo terminal de ônibus, com investimento previsto de R$ 4 milhões. O equipamento ficará próximo da estação ferroviária e vai facilitar o acesso às linhas de ônibus. Como parte deste processo, a Prefeitura também iniciará este ano o processo de cobertura dos pontos de ônibus da cidade.

Estradas

A Prefeitura também mapeou os pontos críticos dos mais de 700 quilômetros de estradas rurais da cidade e vai intensificar os trabalhos de manutenção e conservação, buscando recursos de programas como o Fehidro.

Agricultura

Na agricultura, a cidade terá o Programa Mogi é Agro, novo programa da Secretaria Municipal de Agricultura que proporcionará melhoria de todo o processo produtivo, desde o cultivo até o escoamento e a comercialização dos produtos, valorizando e fortalecendo uma cadeia de 2,5 mil produtores rurais mogianos.