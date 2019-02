Marcus Melo apresenta proposta de período integral para escola

O prefeito Marcus Melo apresentou na manhã desta quarta-feira (13) a proposta de ampliação do período integral para o Cempre Benedito Ferreira Lopes, na Vila Lavínia, o antigo Caic, única escola da rede municipal de ensino que atende alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.

Os pais do Conselho de Escola da unidade escolar conheceram as oficinas que estão sendo programadas para que os alunos passem a ficar nove horas na escola. Melo também visitou a EM Profª Maria José Tenório de Aqui da Silva, no Jardim Camila, onde almoçou com os alunos e acompanhou a primeira aula deste ano dos alunos com os tablets.

O período integral no Cempre deve ter início em março. “Apresentamos a proposta para os pais do Conselho de Escola para alinhar o diálogo dos pais e da escola com os alunos. As crianças vão ter atividades esportivas, o projeto Mogilínguas com aulas de inglês, francês e espanhol, teatro e o STEAM (termo em inglês para agrupar disciplinas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática)”, disse o prefeito. Até o ano passado, os alunos do Cempre Benedito Ferreira Lopes participavam de algumas atividades esportivas e cursos do Crescer na Vila Brasileira.

Com o projeto, os alunos passarão a ficar nove horas na escola com oficinas diferenciadas e adequadas para a faixa etária dos alunos. Uma novidade é de que a escola será um polo do projeto Mogilínguas, que terá a idade de início nos cursos de idiomas reduzida de 16 para 13 anos. A redução valerá para jovens de toda a cidade. “O prefeito quer transformar esta escola em um modelo educacional a ser seguido, o que, para nós na Prefeitura , é indissociável do período integral, principalmente, nessa faixa etária”, avaliou a secretária de Educação, Juliana Guedes.

Os pais aprovaram a novidade. “Achei excelente a proposta. São oficinas boas para a idade deles”, disse Erica Braga, mãe da aluna Amanda Brada, do 8º ano B. “Minhas sobrinhas já estudaram aqui e hoje, minha filha. Vejo muita evolução na escola e espero que o período integral seja bem positivo para os alunos”, disse Daiane Batista Formigoni, mãe de Natália Batista Formigoni, do 8º E. Durante a visita, o prefeito entregou os kits de material escolar e as camisetas, que já estão disponíveis em toda a rede municipal de ensino. Cada aluno recebeu duas camisetas de manga curta e uma de manga longa.