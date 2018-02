Marcus Melo busca parcerias para o comércio e a indústria de Mogi

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), recebeu em seu gabinete, na tarde desta quarta-feira (14), a visita do secretário-geral da Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil, Fujiyoshi Hirata. No encontro foi discutido a importância da parceria entre Brasil e Japão no setor industrial.

A reunião também foi acompanhada pelo presidente da Câmara de Mogi, Pedro Komura (PSDB), e pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Clodoaldo de Moraes. Hirata agendou ainda, para o dia 20 de julho, uma visita do prefeito Marcus Melo à Câmara de Comércio com o objetivo de apresentar a cidade aos investidores.

“Estamos trabalhando para atrair novas empresas para Mogi e a cidade oferece boas condições para receber investimentos. Queremos reduzir a burocracia e temos atrativos importantes, como mão-de-obra qualificada e boa localização geográfica, afinal a cidade fica próxima do Porto de Santos, do Aeroporto de Guarulhos e de rodovias como a Dutra e a Ayrton Senna”, disse Melo, citando ainda projetos da administração que visa atrair empresas a área de tecnologia, como a montagem do Polo Digital, por exemplo.

Na conversa com o prefeito, Hirata demonstrou conhecer o município mogiano. Ele trabalhou na unidade da Rohm entre 1973 e 1997 e seus três filhos nasceram na cidade.

“Mogi tem uma forte ligação com a comunidade japonesa e é uma ótima cidade, que vem crescendo e se desenvolvendo muito”, disse