Marcus Melo busca recursos para melhoria na segurança do trânsito

O prefeito Marcus Melo (PSDB) participou, nesta segunda-feira (4), em São Paulo, de duas reuniões de trabalho nas quais buscou parcerias para Mogi das Cruzes. Ele teve audiências com o presidente da Desenvolve SP, Milton Luiz de Melo Santos, e com o presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Maxwell Vieira. A proposta era buscar recursos para a área de segurança no trânsito.

O prefeito considerou os encontros positivos. “Mogi cresce diariamente e, por isso, possui demandas que também aumentam de forma contínua. Na Desenvolve SP, fomos buscar investimentos para modernizar e diversificar a frota municipal, sempre com o objetivo de dinamizar o trabalho de manutenção realizado no município. E no Detran fomos recebidos pela presidência para o desenvolvimento de ações voltadas à melhoria da segurança no trânsito, algo que é muito importante diante do crescimento do número de veículos”.

Na audiência na Desenvolve SP, Marcus Melo esteve acompanhado pelo secretário municipal de Serviços Urbanos, Dirceu Lorena de Meira, e pelo gestor municipal de contratos, Francisco Carlos Cardenas. O prefeito buscou investimentos no valor de R$ 10,3 milhões para serem aplicados em máquinas e equipamentos, com o objetivo de melhorar a manutenção nas áreas urbana e rural da cidade.

Segundo Meira, a melhoria das condições das frota municipal é fundamental para que os serviços de manutenção sejam realizados: “Temos uma demanda crescente e Mogi possui mais de 700 quilômetros quadrados. Nossas ações acontecem diariamente e incluem trabalhos tanto nas ruas e avenidas da malha urbana, como em estradas vicinais mais afastadas”, frisou.

Já no Detran-SP, o prefeito tratou sobre o programa Movimento Paulista de Segurança no Trânsito na cidade. Mogi foi uma das cidades que, em janeiro, assinou o protocolo de intenções para fazer parte da iniciativa que busca diminuir em 50% o número de mortes no trânsito.

A partir des dados obtidos por meio do programa Infosiga, que reúne informações sobre acidentes de trânsito no estado de São Paulo, o município elaborará um plano de ação a ser desenvolvido com recursos estaduais, por meio de um convênio a ser celebrado. No total, o Governo do Estado tem R$ 100 milhões para investimentos, que serão divididos entre as cidades.

Nos anos de 2015 e 2016, de acordo com os dados apresentados no diagnóstico, o número de mortos em acidentes de trânsito no território de Mogi das Cruzes manteve-se estável, com 71 ocorrências a cada ano. O índice engloba os casos ocorridos tanto nas vias urbanas quanto nas estradas que cortam o município.