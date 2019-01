Marcus Melo discute inovações em segurança durante 2º Fórum Global de Governos Locais, na Espanha

O prefeito Marcus Melo foi um dos palestrantes da mesa Safe City do 2º Fórum Global de Governos Locais, que começou nesta quinta-feira (24), em Sevilha, na Espanha. O evento reúne prefeitos e dirigentes públicos de diversas partes do mundo e discute os grandes desafios globais para os municípios.

A mesa com participação do prefeito mogiano discutiu inovações adotadas pelas cidades na área de segurança e foi dividida em duas partes. Na primeira, os participantes fizeram uma apresentação sobre projetos ligados a smartcities que são desenvolvidos e, na sequência, foi feito um debate sobre o tema segurança. Entre os pontos apresentados estão a estrutura de monitoramento existente em Mogi das Cruzes, com 319 câmeras e o projeto Barreira Eletrônica, o Hackathon de Segurança, que acontecerá nos dias 2 e 3 de fevereiro, e a nova Central de Inteligência da Guarda Municipal, que será construída na avenida Engenheiro Miguel Gemma.

“O Fórum é uma oportunidade para a troca de experiências e de boas práticas desenvolvidas em cidades, que conseguiram avançar. Também podemos mostrar ações de Mogi das Cruzes e discutir segurança, que é um tema muito importante para o nosso município”, destacou Marcus Melo.

A mesa também teve a participação do prefeito de Orizaba, no México, Igor Fidel Rojí López, do prefeito de Xiamen, na China, Jian Kin, do diretor de Segurança e Emergências de Sevilha, Rafael Pérez, do CEO de Wellness Telecom, David García, e do Presidente de MB3-Gestión, Francisco Morcilllo.

Pela manhã, o prefeito participou da cerimônia de abertura do Fórum Global, que contou com a presença da vice-presidente da Espanha, Carmen Calvo Poyato. Em seu discurso, ela falou sobre democracia, sustentabilidade e a dignidade de vida do cidadão. O tema violência também foi abordado pela vice-presidente.

A programação do 2º Fórum Global de Governos Locais continua nesta sexta-feira (25), quando está prevista a participação do rei Felipe IV, da Espanha. A programação também prevê discussões sobre infraestrutura, sustentabilidade e políticas turísticas.

O convite para participação no evento foi encaminhado pelo prefeito de Sevilha, Juan Espadas Cejas. O Foro Global reúne representantes de países de todas as regiões do mundo e acontece entre os dias 24 e 26 de janeiro. Esta edição terá a participação de prefeitos de cidades como Paris, Lisboa, São Francisco, Málaga, Newcastle, Montreal, Cidade do México, Buenos Aires, La Paz, entre outras.

A participação no 2º Fórum Global de Governos Locais também reforça a integração do município com os países da Comunidade Europeia. Em novembro, Mogi das Cruzes recebeu a visita de representantes de 10 países europeus para uma visita oficial à cidade. Um dos participantes foi o cônsul-geral da Espanha, Ángel Tuesta.

Além disso, nesta quarta-feira (23), o prefeito conheceu a empresa Lipasam, que é responsável pelos trabalhos de limpeza pública de Sevilha, incluindo varrição, coleta e destinação de resíduos sólidos. A ideia foi conhecer novos procedimentos e tecnologias, com o objetivo de trazer para Mogi das Cruzes melhorias neste setor.