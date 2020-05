Marcus Melo e empresas discutem ações para manutenção de empregos

Um grupo formado por CEOs de 20 das maiores empresas de Mogi das Cruzes firmou um compromisso para consumir bens e serviço preferencialmente de empreendedores da cidade. O pacto foi selado junto ao prefeito Marcus Melo durante uma teleconferência realizada na tarde desta quinta-feira (21), é uma medida de apoio ao trabalho capitaneado pelo prefeito para apoiar as empresas locais e manter os empregos dos trabalhadores mogianos.

A iniciativa irá gerar muitas oportunidades de negócio para as pequenas empresas da cidade. “É claro que muitas empresas compram componentes para seu processo produtivo de fora, mas elas também consomem serviços e produtos que podem ser contratados ou adquiridos na nossa cidade, como segurança, alimentação, zeladoria, transporte, artigos de papelaria, limpeza e higiene”, destaca o prefeito.

Outro compromisso assumido é o de evitar ao máximo as demissões de trabalhadores. Para isso, as empresas estão utilizando todas as alternativas criadas pelo governo para não demitir pessoas.

“A situação é difícil, mas em geral as empresas tem um fôlego de pelo menos mais dois meses para evitar a redução de quadros”, assinala o secretário de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura, Simei Baldani. “O momento agora é de conversar individualmente com cada uma dessas empresas para buscar oportunidades que possam ajuda-las”, complementa o diretor de Indústria da Prefeitura, Cláudio Costa.

O prefeito concorda. “Todo o setor produtivo está sofrendo muito por conta da crise do coronavírus. É importante conhecer a realidade de cada empresa e tentar ajudar da melhor forma possível para preservar os empregos dos trabalhadores”, ressalta o prefeito Marcus Melo.

Retomada econômica

A teleconferência promovida pela Prefeitura foi bem recebida pelos líderes empresariais. Fernando Campos Passos, diretor geral da Ponsse, estimou que a retomada dos negócios em níveis como os de 2019 só irá aconteceu em período aproximado de três anos. “Então, a formação deste grupo de empresários, com os técnicos da Prefeitura é muito válido. Temos que procurar gerar oportunidades entre as empresas da própria cidade”, destacou.

Fábio Matos, diretor jurídico da Elgin, também aposta na sinergia entre as empresas para manter os negócios. “É fundamental para a cidade e já está funcionando. Nós fechamos um acordo e seremos clientes do novo braço logístico da Gerdau, anunciado há poucos dias. E isso só aconteceu por conta desse trabalho que a Prefeitura vem fazendo de aproximar as empresas. Agradeço muito por essa oportunidade de relacionamento que este grupo está proporcionando”.

O prefeito Marcus Melo explica que essa estratégia vai ao encontro do Plano de Retomada Econômica apresentado nesta semana. “Mogi das Cruzes precisa estar preparada e forte para o período de recuperação pós-pandemia, porque essa crise vai passar. E tudo aquilo que estiver ao alcance da Prefeitura para auxiliar o setor produtivo neste momento tão difícil será feito. Temos que preservar os empregos dos trabalhadores”, salientou Marcus Melo.