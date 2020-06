Marcus Melo entrega nova UPA 24 horas no Distrito de Jundiapeba

O prefeito Marcus Melo entregou, na manhã de ontem, as instalações da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas “Dr. Silvio Carlos Bruhns Franceschini”, que fica na rua Francisco Soares Marialva, esquina com Cecília da Rocha, no Distrito de Jundiapeba. O novo equipamento terá capacidade para realizar uma média de 8 mil atendimentos por mês e faz parte do pacote de 21 obras públicas que estão sendo entregues. O investimento na construção foi de R$ 3.729.902,55.

“Nosso trabalho não para na Saúde de Mogi das Cruzes. Entregamos hoje mais um importante equipamento que irá ajudar a compor a rede que é, sem dúvida, uma das mais completas. Nesse momento de pandemia, nosso esforço tem sido ainda maior para oferecer atendimento de qualidade a todos que precisam”, disse o prefeito Marcus Melo, que propôs uma salva de palmas aos profissionais de saúde que trabalham no combate ao novo coronavírus.

O patrono da nova UPA é o médico Silvio Carlos Bruhns Franceschini, que nasceu em São Paulo e formou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) em 1978, tendo se especializado em Obstetrícia e Clínica Médica. Trabalhou em várias cidades e diferentes unidades de saúde, conciliando sempre sua rotina com ações voluntárias de atendimento à comunidade. Em 2010 começou a trabalhar na Prefeitura de Mogi das Cruzes, onde atuou nos Postos de Saúde de Biritiba Ussu e Jardim Ivete, onde foi diretor clínico, e nos mutirões de saúde em bairros mais distantes.

“Desde pequeno, quando brincávamos, Silvio dizia que seria médico. Uma pessoa humilde, de coração grande e sempre empenhado em ajudar os outros. Essa homenagem é muito importante para a nossa família e um momento de muita emoção”, afirmou a irmã, Suzana Franceschini, acompanhada da viúva do dr. Silvio, Zilda Franceschini, filhos e netos.

A nova unidade tem localização estratégica e facilidade de acesso à toda população do Distrito de Jundiapeba e proximidades. “A UPA de Jundiapeba é um empreendimento público de extrema importância porque vai ajudar a equalizar o atendimento de urgência e emergência na cidade”, explica o secretário municipal de Saúde, Henrique Naufel.

A UPA 24 horas de Jundiapeba será a terceira de Mogi das Cruzes, ao lado de outras unidades já instaladas no Rodeio e Oropó, e a oitava unidade de pronto atendimento na cidade. Com a entrega do prédio, a Secretaria Municipal de Saúde trabalha na aquisição de equipamentos que ainda faltam para colocar a unidade em funcionamento.

Paralelamente, prepara a equipe que irá atuar no local para início dos atendimentos, previsto para o próximo mês de setembro.