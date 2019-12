Marcus Melo faz balanço da gestão e cita melhorias para a cidade em 2020

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), participou do programa DS Entrevista e comentou sobre os serviços realizados pela sua gestão na Saúde, Segurança e Educação. O tucano reafirmou ainda a posição contrária ao pedágio na Rodovia Pedro Eroles (SP-88), a Mogi-Dutra.

Um dos principais temas discutidos com o prefeito mogiano foi a saúde da cidade. Segundo ele, em 2020, a gestão destinará 22% do orçamento do município no setor.

Melo também comentou que, desde a saída do secretário Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho (PSB), o Chico Bezerra, que retornou à Câmara, onde exerce papel de vereador, tem estudado o setor da saúde pública da cidade. Disse ainda ter zerado as filas de diversos tratamentos, como mamografia e tomografia.

"Estamos zerando a fila da mamografia nesse mês. Há um mês e meio a nossa lista de espera constavam 1.443 pessoas e, hoje, reduzimos para quase zero. Em uma reunião com o secretário estadual de Saúde, pedi a ajuda dele para agilizar esses atendimentos", pontuou.

O prefeito falou sobre os mutirões para consultas oftálmicas. Segundo ele, a fila diminuiu de 11 para oito mil pessoas. "A lista da tomografia será zerada em breve. Já a lista de espera para consultas oftálmicas estava em mais de 11 mil pessoas, e hoje descemos para oito mil. Como as doenças que afetam o olho, por exemplo, a catarata, podem cegar a pessoa, a administração municipal está credenciando os pacientes para que empresas do setor façam as consultas e cirurgias pela tabela do SUS", disse.

Além das listas de espera, o prefeito falou que, em sua gestão, colocou em construção a nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jundiapeba, a Maternidade Municipal e iniciou a construção do novo complexo integrado de assistência em saúde.

"A Saúde em Mogi é um assunto complexo, mas estamos investindo, como a construção do UPA em Jundiapeba, o início das obras da Maternidade, que hoje a fundação do terreno já foi realizada, e, também, a construção do complexo integrado, que vai contar com três piscinas, clínica do homem e fisioterapia especializada em pessoas com deficiência", explicou.

Atualmente, segundo Melo, a cidade conta com oito hospitais de pronto socorro 24 horas. "Um dos hospitais é gerido pelo Estado, que é o Hospital Luzia de Pinho Melo. Os outros sete são mantidos pela administração municipal”.

Educação

Mogi recebeu nota 6,8 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o Ideb. Segundo o prefeito mogiano, a pontuação é motivo para de comemoração. E citou o que a gestão fez neste setor nos últimos anos.

"Quando assumi o cargo, fui estudar para saber como estava a educação na cidade. Em reuniões com pasta de Educação, decidimos padronizar os livros didáticos das escolas e buscamos um livro com o governo estadual. É um livro muito bom e não trouxe custos para o município", comentou.

O prefeito solicitou a execução de uma prova com os alunos para testar se o conteúdo era o suficiente e saber como estava a atuação dos professores. "A prova mediu os alunos e os professores, e observamos alguns problemas em certas escolas, mas logo resolvemos. A prova foi muito útil para medir e melhorar a educação na cidade".

Na maioria das cidades existe um déficit no número de creches, e em Mogi, a situação não é diferente.

Questionado sobre o tema, Melo afirmou que tem aumentado a oferta de vagas em creches. Disse também sobre o trabalho realizado pelo ex-prefeito e atual deputado federal Marco Bertaiolli (PSD).

"Desde 2009, ainda com Bertaiolli, ocorreu uma ampliação das creches, e eu participei disso. O mesmo padrão de escola no centro é no bairro. Desde 2009 foram construídas, pelo menos, 60 creches, e em minha gestão fizemos a ampliação de algumas unidades. A capacidade subiu de 105 alunos para 200", conta.

Segurança

Em relação à segurança pública, o prefeito mogiano disse que mudou a atuação da Guarda Civil Municipal (GCM), que, atualmente, é ostensiva. "A nossa GCM pode até realizar prisões, não é o nosso foco, mas podem. Além disso, criamos bases da guarda no Parque da Cidade e do Centenário, nos bairros de Jundiapeba e Socorro e vamos fazer uma nova na Praça Oswaldo Cruz", conta o prefeito.

Melo reforçou ter solicitado a priorização das atividades às mulheres, em especial para coibir casos de violência doméstica no município. De acordo com o chefe do Executivo mogiano, em sua gestão, a "patrulha Lei Maria da Penha", que entrou em vigor.

Pedágio

Ao fim da entrevista, o prefeito mogiano debateu sobre a possibilidade da construção de um pedágio na Mogi-Dutra. Para Melo, o projeto não tem aceitação tanto de lideranças políticas quanto da sociedade civil. “Ninguém seria a favor de algo como esse", falou o prefeito, que ainda citou os bairros que deverão prejudicados com o projeto: Taboão, Piatã e Jardim Margarida.

"Como colocam um pedágio que divide a cidade? Não existe isso, e sempre demonstrei ser contra. Além de que o pedágio seria para custear uma obra no litoral", exclama o prefeito.

O prefeito, porém, falou que uma praça de pedágio na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, é algo passível, mas com a exceção de que os valores sejam destinados a apenas os custos referentes ao trecho da rodovia, que liga ao litoral.