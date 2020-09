Marcus Melo tem candidatura à reeleição confirmada em convenção

O PSDB oficializou neste sábado (5) a candidatura à reeleição do prefeito de Mogi das Cruzes Marcus Melo. Sadao Sakai (PL) presidente da Câmara Municipal será o candidato à vice-prefeito.

O PV e o PSL também realizaram suas convenções municipais e confirmaram o apoio à chapa.

“ Fico muito honrado e agradecido pela confiança depositada em meu nome. Nos últimos quatro anos, Mogi avançou muito, mesmo com todas as crises e dificuldades que o Brasil enfrenta. Nosso objetivo, meu e do Sadao, é dar continuidade ao trabalho que iniciamos, concluir obras importantes, como a Maternidade Municipal”, destacou Marcus Melo.

O candidato salientou que os últimos quatro anos na Prefeitura foram um período de grande aprendizado. “A experiência no dia a dia para lidar com todos os problemas que surgem numa cidade do tamanho de Mogi me deixou muito mais preparado para continuar aquilo que começamos. Vamos fazer uma campanha limpa, com propostas, sem ataques, discutindo soluções para a nossa cidade”, salientou. “Apenas ficar falando, gravando videozinhos para redes sociais, criticando tudo, é muito fácil. A cidade precisa de propostas”.

PV e PSL

O secretário estadual de Comunicação do PV, Romildo Campello, afirmou que a escolha do partido em continuar apoiando a candidatura de Marcus Melo à reeleição é natural e lógica, pelo desenvolvimento da cidade nos últimos anos.

“Mogi é, sem dúvida, a melhor cidade do Alto Tietê e está entre as melhores do Brasil. Vamos lembrar, por exemplo, que Mogi acabou de colocar para funcionar, em plena crise do Coronavírus, sua terceira UPA. Agora, são oito equipamentos de saúde 24 horas mantidas pela Prefeitura. Quantas cidades do mesmo porte da nossa tem essa estrutura?”, enfatizou Campello.

“Não podemos deixar a cidade cair nas mãos de aventureiros, sem experiência, que podem colocar todas as conquistas dos últimos anos em risco. O apoio do PV nos fortalece, nos engrandece nesta caminhada”, afirmou o prefeito.

André Luiz de Souza, presidente do PSL, destacou que o partido estará junto na caminhada com Marcus Melo. Aos candidatos a vereador do PSL destacou o desafio e o planejamento que se iniciam para fazer a história da legenda em Mogi. Melo agradeceu a confiança. “É o maior partido do Brasil, que se destaca pelo defesa da família, pelos bons valores da sociedade. É uma honra caminhar ao lado do PSL”.