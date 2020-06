Marcus Melo vai a Brasília e acompanha aprovação de financiamento para o Programa + Mogi Ecotietê

O prefeito Marcus Melo esteve nesta terça-feira (23) em Brasília e acompanhou a aprovação, pelo Senado, da contratação de um financiamento internacional de US$ 69 milhões entre Mogi das Cruzes e a Corporação Andina de Fomento (CAF), para a execução das obras do Programa + Mogi Ecotietê. Melo foi recebido pelo chefe de gabinete da presidência do Senado, Paulo Boudens, e demonstrou otimismo com a notícia. O Ecotietê é um conjunto de ações nas áreas de mobilidade urbana, meio ambiente e saneamento com obetivo de modernizar toda a região leste do município, que compreende o distrito de Cezar de Souza.

“Foi uma reunião de trabalho muito produtiva. Demonstramos a importância do Programa Ecotietê para a Mogi das Cruzes, a qualidade técnica do projeto e ficamos muito satisfeitos com o aval dado pelo Senado para que o financiamento seja contratado e Mogi das Cruzes possa dar início às obras de campo”, disse o prefeito, que completou: "Agradeço especialmente ao senador Major Olímpio, que foi o relator do projeto, ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que permitiu a inclusão do projeto à pauta do dia, e aos senadores por São Paulo, Mara Gabrili e José Serra, por todo apoio na tramitação da matéria". O próximo passo na tramitação do processo é a promulgação do texto pelo Senado.

O Programa + Mogi Ecotietê desenvolvido pensando no futuro da cidade e no crescimento organizado da região leste da cidade. A ação está dividida em três eixos: socioambiental, saneamento básico e mobilidade e desenvolvimento urbano. O socioambiental prevê a construção de dois novos parques (localizados na rua Antonio de Almeida e na avenida Francisco Rodrigues Filho), além da ampliação do Parque Centenário e da recuperação das áreas verdes próximas ao rio Tietê. O investimento total será de R$ 14,5 milhões.

Já o eixo de mobilidade e desenvolvimento urbano inclui a construção da avenida Parque (Corredor Ambiental Ecológico Sustentável - CAES), sistema de vias e intervenção urbanística em Cezar de Souza. Outra ação será a implantação de 30 quilômetros de ciclovias interligando os parques e o Corredor Ambiental Ecológico Sustentável, bem como a construção de uma passarela sobre o rio Tietê. No total, serão 6,2 km de CAES, 3 novas transposições e ciclovias, com um investimento de R$ 143,9 milhões.

Na área de saneamento básico, o Programa + Mogi Ecotietê prevê a ampliação da capacidade da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Cezar de Souza, que passará de 142 para 460 litros por segundo. Também serão implantadas redes de abastecimento de água e de coleta de esgoto em Cezar de Soua, além do saneamento ambiental do Córrego Lavapés e Córrego dos Corvos.