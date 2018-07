Marcus Melo vai a Brasília em busca de recursos para saneamento e mobilidade

O prefeito Marcus Melo (PSDB) se reúne, nesta terça-feira (17), em Brasília, com o secretário nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, Adailton Trindade, para discutir a possibilidade de financiamentos para importantes obras na cidade. Mogi das Cruzes cadastrou nove projetos no programa Avançar Cidades – Saneamento, que disponibiliza recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES). Os projetos apresentados são para obras de coleta e tratamento de esgoto, drenagem e mobilidade urbana, e somam mais de R$ 400 milhões.

Por parte do Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae), as propostas são para implantação de coletores-tronco, linhas de recalque e estações elevatórias de esgoto (R$ 138 milhões); nova adutora de água bruta entre a captação, no Rio Tietê, e a Estação de Tratamento de Água (ETA) Centro (R$ 38 milhões); reforma da ETA Centro e Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (R$ 21 milhões); esgotamento sanitário em Jundiapeba (R$ 12 milhões), e estudos e projetos para coletor-tronco do Rio Jundiaí (R$ 2,3 milhões).

Pela Prefeitura, os projetos são para o Piscinão da Vila Ressaca (R$ 100 milhões); Perimetral Sul (R$ 50 milhões); saneamento e macrodrenagem do Córrego Lavapés (R$ 45 milhões), e projetos de macrodrenagem para o Córrego dos Corvos, Córrego Eroles, Vila Rubens e Ribeirão Ipiranga (R$ 1,5 milhão).

“Atualmente, coletamos 95% e tratamos 61% do esgoto. Nos últimos anos, conseguimos avanços históricos, mas é preciso avançar mais. O Plano Municipal de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (PMAE) aponta que são necessários R$ 1,49 bilhão, ao longo de 30 anos, para universalizar os serviços de água e esgoto na cidade. Somente com o orçamento do Município os valores são inviáveis, por isso buscamos recursos externos”, afirma o prefeito.

O piscinão previsto para a Vila Ressaca e as obras de macrodrenagem são importantes para evitar enchentes. O piscinão, que será construído numa área de 10 mil metros quadrados, vai absorver as águas do Rio Negro e atenuar os picos de vazão de cheias, retardando a chegada da água nos pontos de descarga no Ribeirão Ipiranga e Rio Tietê.

A Prefeitura também vem buscando recursos para a atualização dos projetos do trecho restante da Via Perimetral, que vai ligar as rodovias Mogi-Guararema e Mogi-Salesópolis e desta, à Mogi-Bertioga. A obra vai beneficiar a mobilidade urbana da cidade, permitindo a ligação entre diferentes regiões do município sem necessidade de passar pela área central.

Projetos cadastrados no programa Avançar Cidades – Saneamento:

Semae:

- Implantação de coletores-tronco, linhas de recalque e estações elevatórias de esgoto (R$ 138 milhões);

- Nova adutora de água bruta entre a captação, no Rio Tietê, e a Estação de Tratamento de Água (ETA) Centro (R$ 38 milhões);

- Reforma da ETA Centro e Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (R$ 21 milhões);

- Esgotamento sanitário em Jundiapeba (R$ 12 milhões);

- Estudos e projetos para coletor-tronco do Rio Jundiaí (R$ 2,3 milhões).

Prefeitura:

- Piscinão da Vila Ressaca (R$ 100 milhões);

- Perimetral Sul (R$ 50 milhões);

- Saneamento e macrodrenagem do Córrego Lavapés (R$ 45 milhões);

- Projetos de macrodrenagem para o Córrego dos Corvos, Córrego Eroles, Vila Rubens e Ribeirão Ipiranga (R$ 1,5 milhão).