Marcus Melo vê Mogi como referência em atendimento

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), elogiou os trabalhos da cidade no combate ao coronavírus e destacou que Mogi é referência no tratamento, ao atender entre 40% e 45% de pacientes naturais de outras cidades e outros estados.

“Mogi é referência na região. No início a cidade tinha 10 leitos de UTI para o tratamento de casos do coronavírus. Com ajuda do governo do Estado, passamos para 47 leitos somente no Hospital Municipal. Hoje o hospital é referência no tratamento, cerca de 45% dos pacientes são de outras cidades e até de outros estados. Já atendemos pacientes de Goiás, Minas Gerais e Paraíba. Atualmente a cidade tem 108 leitos de UTI, divididos entre o Hospital Municipal, o Luzia de Pinho Melo e hospitais privados”, explicou o prefeito.

A declaração veio durante o programa DS Entrevista realizado no fim da tarde de ontem. (A entrevista está disponível na página do Instagram e do Facebook do Diário de Suzano).

Hospital de campanha

O prefeito foi questionado se a construção do hospital de campanha no ginásio municipal iria baratear o projeto.

Segundo explicou Marcus Melo, quando o País registrou os primeiros casos (em março) foi montado um comitê gestor, o qual solicitou a construção de um hospital de campanha com pelo menos 200 leitos.

“Quando surgiram os casos, o comitê gestor pediu para a Prefeitura construir um hospital de campanha com 200 leitos. O objetivo é proporcionar atendimento para todos. Não temos fila de atendimento para Covid-19 na cidade, pois temos muitos leitos. Não seria viável a construção dentro do ginásio, e nós chegamos a estudar isso, pois o local não possui essas condições. Atrai muitos pombos e é abafado. O hospital de campanha pode atender a todas as boas condições que a população precisa. Mas isso não significa que não usamos o ginásio. Os médicos, que precisam ficar 24 horas no hospital, tem seu alojamento no ginásio de esportes”, explicou o chefe do executivo municipal.

A cidade tem hoje, segundo informou o prefeito, 172 pessoas internadas, entre alas de UTI e enfermaria.

Infecção

O prefeito testou positivo no início do mês passado para o novo coronavírus. Nesta semana ele informou que se curou da doença. Sobre esse momento, ele disse que foi um momento tenso, principalmente para a esposa.

“Eu particularmente tive muitas dores de cabeça. Mas o pior momento foi com a minha esposa. No dia das mães ela teve falta de ar e pensamos que seria preciso ir ao hospital. Ela fez alguns exercícios de respiração e felizmente no dia seguinte estava melhor. Nesta semana eu fiz pela quarta vez o teste e finalmente deu negativo, mas para ela ainda não”, explicou o prefeito.