Marcus Melo vistoria obras na creche sustentável do Botujuru

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), vistoriou na manhã de ontem a obra da nova creche sustentável, que está sendo construída na Rua do Rosário, no Botujuru e atenderá 200 crianças em período integral. A unidade escolar faz parte do pacote de 15 creches, que serão entregues na cidade e irão atender cerca de 3 mil alunos. A vistoria foi acompanhada pelo secretário de Obras, Thiago Takeuchi de Oliveira, o chefe de gabinete e ouvidor municipal, Romildo Campello e lideranças do bairro.

“As novas creches vão ampliar o atendimento em educação infantil e são as unidades verdes do município com soluções sustentáveis, que proporcionam economia de energia e outros recursos. As crianças vão ser educadas em um ambiente adequado e aprender desde cedo a preservar o meio ambiente”, disse o prefeito Marcus Melo. O prefeito ressaltou outros investimentos no bairro, como a reforma do posto de saúde e o programa Asfalto Melhor.

O investimento na creche do Botujuru é de R$ 2.355.324, 58. O prazo previsto para a entrega é junho. A obra está com 65% do contrato executado. Está sendo feita a cobertura, além de revestimentos internos, gesso liso, massa externa e o início de serralheria da cobertura do pátio. O prédio receberá o nome do padre Attílio Berta, fundador do Instituto Maria, Mãe do Divino Amor, falecido em 2017 aos 86 anos de idade.

As creches no novo modelo sustentável têm área construída de 895 m2 e possuem sete salas, dois berçários, além de áreas pedagógica, administrativa, serviços e de convívio. Outras dez unidades escolares estão em obras e quatro já foram entregues. Serão atendidos os bairros Jardim Universo, Vila Natal, Jardim Aeroporto II, Vila Nova Estação, Jundiapeba (três unidades), Vila São Sebastião (Jardim Santos Dumont), Vila Moraes e Socorro. Outras três unidades estão sendo ampliadas, sendo duas em Jundiapeba e uma no Parque Olímpico.

Neste sábado (15/02), às 10 horas, será entregue o Cempre Prof. Sérgio Moretti, em Jundiapeba, um complexo educacional com capacidade para atender 840 alunos em período integral. A unidade possui 12 salas de aula, salas de apoio, auditório cultural e ginásio poliesportivo.