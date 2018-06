Marcus Melo vistoria terminal de ônibus; local deve receber refeitório

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), vistoriou, na manhã desta terça-feira (19), o Terminal Central do município. Ao lado do secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida, ele verificou as condições do local, que vem recebendo ações de melhoria e visitou locais que poderão receber um refeitório para atender os motoristas e operadores do transporte coletivo que trabalham no terminal.

“A implantação de um refeitório é um compromisso que temos com a categoria para melhorar as condições de trabalho dos motoristas, fiscais e outros profissionais que trabalham no Terminal Central e passarão a ter um local para fazer suas refeições e seu período de descanso”, explicou o prefeito.

O novo espaço deverá contar com um refeitório e um banheiro para ser utilizado pelos operadores do transporte coletivo. A intenção é que a estrutura seja implantada na parte superior do prédio do terminal, que possui um grande espaço para receber as novas instalações e que atualmente está sem utilização. Além das intervenções e adequações, o projeto também prevê a implantação de um acesso exclusivo para o local.

A Prefeitura também está fazendo estudos para a implantação de uma estrutura semelhante de refeitório no Terminal Estudantes.

No Terminal Central, o prefeito também verificou os serviços de manutenção que foram realizados recentemente no Terminal Central, com a substituição de lâmpadas que estavam queimadas ou com defeito, tanto no prédio de acesso quanto nas plataformas. Os banheiros também receberam serviços, com a substituição de válvulas, mictórios e vasos sanitários que estavam danificados, prejudicando a utilização.

“O trabalho de manutenção é constante e, para isso, temos equipes específicas que atuam nos terminais. O objetivo é oferecer melhores condições de utilização para os passageiros, uma vez que ao serem identificados os problemas, as providências já sejam adotadas”, disse o secretário José Luiz.

O secretário também chamou a atenção para a importância da participação dos usuários na conservação do terminal. “Ainda temos registrado casos de vandalismo, que são praticados por uma minoria, mas acabam prejudicando os passageiros e quem utiliza os serviços. Assim, é importante que, ao detectar algum problema ou alguma pessoa depredando os espaços que o fato seja comunicado imediatamente à Guarda Municipal”, disse.