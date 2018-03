Marcus Melo vistoria trabalhos e obras são retomadas na Nami Jafet

O prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), vistoriou obras em vários pontos da cidade, nesta quinta-feira (8). Na Avenida Cavalheiro Nami Jafet, no trecho próximo à Avenida Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, foi iniciado o remanejamento dos postes de iluminação e, com isso, as obras do novo traçado da via foram retomadas. Elas fazem parte do Corredor Leste-Oeste, que está em andamento – atualmente, o consórcio responsável pelo trabalho se concentra na construção da avenida das Orquídeas, que ligará os distritos de Braz Cubas e Jundiapeba.

“As obras do Corredor Leste Oeste já ultrapassaram os 50% do cronograma e seguem a todo vapor. Este trecho faz parte do trabalho e, enquanto os postes não eram recolocados, os funcionários trabalhavam na abertura da Avenida das Orquídeas”, disse o prefeito no local, ao lado dos secretários municipais Dirceu Lorena de Meira (Serviços Urbanos) e Daniel Teixeira de Lima (Verde e Meio Ambiente), que acompanharam a visita.

O trabalho na Cavalheiro Nami Jafet foi responsável por um novo desenho da pista de tráfego, que foi alargada e oferecerá mais segurança para os motoristas que acessam a avenida Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar – principalmente os caminhões que vem de São Paulo, pela rodovia Mogi-Dutra, em direção às empresas instaladas na região.

Melo esteve também na rua Darci Pereira, no Jardim Planalto, onde uma equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos executa trabalhos de drenagem na altura do número 420. De acordo com Meira, havia empoçamento de água na parte baixa da rua, o que trazia dificuldades para a passagem de pedestres e veículos – inclusive linhas de ônibus que atendem a região. “Além da drenagem, faremos também a limpeza de terrenos públicos e o recapeamento de todo o trecho onde as obras estão sendo executadas”, explica.

O prefeito esteve, em seguida, na Rua Luiz Hermindo Martinazzo, um acesso da Avenida Dr. Álvaro de Campos Carneiro que permite a ligação ao Residencial Thaysa e Jardim Paraíso. O trecho está recebendo pavimentação asfáltica e terá uma significativa melhoria nas condições de tráfego.

Outra obra em andamento que foi visitada pelo prefeito foi a construção de uma cancha de bocha na Rua Menotti del Picchia, no Parque Residencial Itapeti. O trabalho vem sendo executado pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e está em fase adiantada de execução, como o trabalho de alvenaria praticamente concluído. De acordo com Meira, a próxima etapa será a instalação da pista propriamente dita.