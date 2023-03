Marcus Rodrigues, o reitor do Centro Universitário Piaget

O reitor do Centro Universitário Piaget, fisioterapeuta Marcus Rodrigues, tem um grande vínculo com Suzano. Nasceu na cidade e hoje comanda uma das principais instituições de ensino superior. Nesta entrevista ele conta um pouco da sua história, da Piaget e os planos para o futuro.

Qual é a sua formação acadêmica?

Sou fisioterapeuta, especialista em Fisioterapia Cardiorrespiratória pelo InCor/SP e Doutor em Cardiologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

Fale um pouco da sua trajetória em Suzano?

Como costumo dizer meu título de Cidadão Suzanense me foi dado pelos meus pais quando escolheram Suzano para formar a nossa família, portanto sou Suzanense nato, nascido na Santa Casa de Misericórdia de Suzano. Morei no Sesc desde o meu nascimento até o final da minha formação superior em Fisioterapia, estudei na Escola Estadual Comendador Brasilio Machado Neto, até o final do Ensino Fundamental, depois cursei o Ensino Médio técnico em Processamento de dados em Mogi das Cruzes bem como a Faculdade de Fisioterapia.

Tive uma infância muito saudável, brincadeiras de rua, amigos de bairro, bailinhos de garagem, enfim, tudo de bom que a época longe dos celulares permitia, tenho grandes lembranças e alguns amigos que tive a felicidade de reencontrar na minha volta à Suzano.

Como foi desenvolvida a história do Instituto Piaget em Suzano. Como veio para a cidade?

O Instituto Piaget de Portugal é uma cooperativa sem fins lucrativos que tem por objetivo desenvolver projetos educacionais predominantemente em países de Língua Portuguesa. O Brasil sempre esteve nos objetivos do Instituto Piaget de Portugal, no Brasil havia uma filial da Editora Piaget de Portugal, desta forma ficamos sabendo que havia o interesse da cidade de Suzano em implantar um Centro de Ensino Superior e para isso seria aberta uma Licitação Internacional. Apresentamos um projeto de implantação e fomos vencedores.

Essa concessão nos garante o direito de utilizar esta área por 80 anos, portanto, ainda temos muito a construir em Suzano, pois acabamos de completar 10 anos de funcionamento em Suzano. Tenho muito orgulho em participar de um projeto no qual podemos pagar o "aluguel do terreno" que estamos instalados com bolsas de estudos gratuitas para a população de baixa renda de Suzano. Atualmente temos 70 alunos estudando gratuitamente no Unipiaget por meio dessas bolsas e a tendência que esse número aumente cada vez mais.

Como você começou seu trabalho na instituição?

Em 2009 fui convidado pela nossa presidente Dra. Lúcia Pereira para elaborar um Projeto Pedagógico para o futuro curso de Fisioterapia da Faculdade Piaget. Na ocasião ela estava procurando doutores para coordenarem os projetos dos cursos e preferencialmente pessoas da cidade e região. Montei o curso de Fisioterapia, participei do processo de Credenciamento da Faculdade, no qual vale ressaltar que fomos a única do Alto Tietê, com nota máxima no Ministério da Educação (MEC). Depois ajudei a autorizar os demais cursos, fui me envolvendo com as questões pedagógicas e administrativas da instituição, até que fui convidado para exercer o cargo de Diretor Geral da Faculdade Piaget. No início das atividades era professor, coordenador do curso, diretor acadêmico e diretor geral.

Com o crescimento do projeto os demais cargos foram sendo ocupados por outros colaboradores e atualmente com a transformação de Faculdade para Centro Universitário, exerço a função de reitor.

A Faculdade Piaget, recentemente, se transformou em Centro Universitário. Quais as vantagens? O que muda?

Primeiramente vale lembrar que não basta uma faculdade querer virar Centro Universitário, para ingressar apenas com o pedido no MEC é necessário ter critérios mínimos de qualidade. Ser Centro Universitário traz muitas vantagens para a nossa instituição, pelo processo que acabei de relatar, não é qualquer instituição que consegue essa transformação, isso também atesta a seriedade, compromisso e a credibilidade do nosso projeto.

Quantos cursos o Centro Universitário mantém? Quantos estudantes?

Atualmente o Unipiaget tem mais de 2000 alunos e 20 cursos em funcionamento.

Quais foram os novos cursos que surgiram neste ano? Quantos alunos no total?

Biomedicina, Engenharia de Produção, Marketing e Análise e Desenvolvimento de Sistemas são os novos cursos abertos neste semestre.

Quais são os programas de bolsas de estudo e de intercâmbio?

Ser uma instituição internacional com foco na Língua Portuguesa traz muitas vantagens aos alunos. Uma delas é que temos um Programa de Mobilidade Internacional gratuito para todos os alunos a partir do 3º semestre.

Cozinha e natureza são os dois principais hobbies

O reitor do Centro Universitário Piaget, Marcus Rodrigues, afirma que é uma pessoa de hábitos simples e discretos. “Quando não estou no Unipiaget, que é coisa rara, gosto de estar com a minha família, e curtir a natureza. Gosto de cozinhar no meu fogão a lenha, inventar pratos diferentes e compartilhar momentos de boa comida e boa conversa”.

Outro hobbie são os animais. “Gosto muito de aquarismo, e trouxe o hobbie para perto de mim. Na minha sala no Unipiaget tenho um aquário de água salgada, no sítio tenho um pequeno lago de carpas, gosto também de aves me arrisco até a criar alguns pavões e faisões. Gosto também de jogar tênis de mesa e lembrar dos meus tempos de atleta amador defendendo a cidade de Suzano”.

Ele disse também que adora maratonar séries. “Uma antiga que gostei muito foi ‘Prison Break’, e também a série nacional ‘Um contra todos’. Em relação aos filmes, gosto dos de ação e aventura como ‘A fantástica fábrica de chocolate’ (prefiro a versão mais antiga) e também gosto muito do filme ‘Um sonho de liberdade’”, disse.

Em relação aos livros, ele recomenda "Nosso lar". “Não poderia deixar de indicar também o livro de poesias do nosso fundador Dr. Oliveira Cruz - ‘É a Vida o Bem maior’”.