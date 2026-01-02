Maria Flor é o primeiro bebê de 2026 nascido na Santa Casa de Mogi

O primeiro bebê de 2026, nascido na Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes, é uma menina. Maria Flor veio ao mundo às 3h27 deste 1º de janeiro, em parto por cesariana, com 3,075 quilos e 49 centímetros. Ela é filha do casal Débora de Cássia Martins Fernandes e Welton Mello, moradores da Cidade.

Paciente atendida pelo SUS, Débora recebeu um enxoval para a bebê, entregue pela presidente da Associação de Voluntários da Santa Casa de Mogi das Cruzes (Avosc), Miriam Nogueira do Valle. “A cada ano, preservamos a tradição de homenagear a mamãe e o primeiro bebê nascido aqui. É uma alegria imensa acolher e participar desse momento tão especial”, conta ela que também é provedora da Santa Casa.