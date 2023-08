Marqueteiro Duda Lima nega participação em reunião com hacker, Carla Zambelli e Valdemar Costa Neto

O marqueteiro Duda Lima, que trabalhou na campanha do ex-presidente Bolsonaro em 2022, negou ter participado de reunião com o hacker Walter Delgatti Neto, a deputada Carla Zambelli e o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o Boy.

O hacker Walter Delgatti Neto deu depoimento à CPI do 8 de janeiro, nesta quinta-feira, e falou que teria partido do marqueteiro Duda Lima a proposta de criar um "código-fonte falso" para sugerir que a urna eletrônica era vulnerável e passível de fraude.

E que a ideia foi sugerida nesta possível reunião entre o hacker, a deputada e o presidente do PL.

A ideia, segundo Walter Delgatti Neto, era de que “urna eletrônica falsa” fosse usada em evento no dia 7 de setembro do ano passado para gerar mobilização popular contra as urnas.

Em nota, Duda Lima ironizou dizendo que “deve ter um sósia”, insinuando que ele não participou da reunião. O marqueteiro afirmou que viu o hacker na sede do partido, mas não conversou e “nem se reuniu com ele”.

Ele finalizou dizendo estar “indignado” com a declaração e pediu “respeito com minha inteligência”.

Leia a nota na íntegra:

Se eu tiver um sósia, preciso conhecer. Nunca participei de reunião com Carla Zambelli e esse rapaz, nem com Valdemar.

Encontrei com esse rapaz na escada do partido, não sabia quem ele era e nem quem estava com ele.

Carla Zambelli não estava e nem Valdemar, quando ele me disse quem ele era. Desconversei, “pulei fora” e segui com minhas atividades.

O rapaz disse que eu teria pedido pra ele fazer uma apresentação no desfile de 7 de setembro. Pensa comigo:

Ele iria no carro do presidente com a primeira dama?????? Que ideia ridícula! Poderia ao menos respeitar minha inteligência.

Estou indignado!!!