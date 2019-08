Marquinhos Indaiá pede licença para tratar da saúde; assistente social assume Secretaria

O vice-prefeito e secretário de Saúde de Poá, Marcos Ribeiro da Costa (PDT), o Marquinhos Indaiá, pediu licença temporária de ambos os cargos. De acordo com a Prefeitura, o motivo é de que pedetista apresentou problemas de saúde e, por isto, optou por realizar exames e aguarda, em casa, os resultados para o diagnóstico e devido tratamento.

Com a saída temporária, a assistente social Flávia de Souza Verdugo Marques assume a função de secretária de Saúde, até uma definição sobre a situação do vice-prefeito.

Carreira

Flávia é formada pela PUC-SP, Mestre em Ciências da Saúde/Saúde Pública pela Faculdade de Medicina da USP, pesquisadora no Grupo de Neurocirurgia do Hospital das Clínicas com vínculo na Faculdade de Medicina da USP. Recebeu em 2017 o prêmio de Honra ao Mérito como melhor Assistente Social pela Prefeitura de Poá.